WEC, 6h Fuji: Toyota destacou-se no segundo treino | AutoSport

Está concluído o primeiro dia de trabalhos no traçado japonês de Fuji, palco da penúltima jornada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). No final do dia, os homens da casa terminaram com nota positiva, colocando os dois carros no topo da tabela de tempos do TL2. Os portugueses também têm motivos para estar otimistas.

No primeiro treino, foi a Ferrari a destacar-se. Antonio Fuoco fez a melhor volta com o registo de 1:35.649 com o seu Ferrari 499P #50 já perto do fim da sessão de 90 minutos, com pista já seca. A diferença para o segundo classificado foi 2.6 segundos, com o Ferrari #51, pilotado por Antonio Giovinazzi a ficar algo distante do seu colega de equipa. Já o Peugeot 9X8 #94 de Gustavo Menezes ficou com o terceiro lugar. Seguiram-se os dois Porsche e os dois Toyota, com grandes distâncias, mas como era apenas o primeiro treino, nada de alarmante. Nas contas dos pilotos lusos, António Félix da Costa foi apenas 11º nos Hypercars, no seu Porsche Hertz Jota #38, enquanto Filipe Albuquerque foi sétimo no Oreca #22 da United Autosports, à frente do angolano Rui Andrade, nono nessa sessão.

No Treino Livre 2, os homens da casa assumiram o protagonismo. Sebastien Buemi foi o primeiro piloto a entrar no segundo 29, tempos bem mais baixos do que no primeiro treino, com a pista a melhorar. O suíço no Toyota GR010 Hybrid #8 assinou o tempo 1:29.523 no início da sessão, ficando 0,597 segundos acima de Kamui Kobayashi no Toyota GR010 Hybrid #7. A fechar o top 3, Félix da Costa, a colocar o Porsche 963 #38 a pouco mais de um segundo do tempo de Buemi. O Ferrari #51 e o Porsche #5 completaram o top 5.

Para Albuquerque foi uma sessão um pouco melhor, com o sexto tempo, pouco mais de um segundo mais lento que o Oreca #41 de Rui Andrade, com o seu colega Louis Deletraz a fazer o melhor crono.

Nos LMGTE AM, se no primeiro treino foi o Porsche 911 RSR-19 #77 da Dempsey Proton Racing de Mikkel Pedersen foi o mais rápido em GTE-Am, no segundo treino os Ferrari destacaram-se com Davide Rigon a colocar o #54 da AF Corse no topo da tabela.

Resultado TL1 AQUI

Resultado TL2 AQUI