WEC: 6H Fuji canceladas | AutoSport

A ronda japonesa do WEC foi cancelada devido à pandemia COVID-19 e como resultado directo das restrições de viagem no Japão.Em substituição, a prova das 6h do Bahrein fará parte de uma dupla jornada naquele traçado nas últimas duas últimas rondas da temporada 2021 do FIA WEC ( Campeonato do Mundo de REsistência), com o primeiro evento a ter lugar a 30 de Outubro e o segundo, uma corrida de oito horas, concluindo a temporada no fim de semana seguinte (6 de Novembro).

Em vez de Fuji, o Circuito Internacional do Bahrain irá agora acolher as duas últimas rondas do Campeonato do Mundo, sendo a primeira vez que a competição tem duas corridas consecutivas no mesmo circuito. Devido a dificuldades contínuas relacionadas com a COVID-19, foi decidido que dois fins de semana consecutivos de corrida no Bahrain seriam a solução mais viável para todos os interessados.

Pierre Fillon, do ACO, deixou a promessa que Fuji regressa em 2022: “A instabilidade atual exige adaptabilidade. Tendo consultado várias partes, dada a situação sanitária, não iremos a Fuji. Será realizada uma ronda de substituição no Bahrein. Os meus sinceros agradecimentos à equipa da organização japonesa que fez tudo o que pôde para acolher o evento. Já estamos ansiosos pelo evento do próximo ano”.

Nas próximas semanas serão revelados mais detalhes sobre a prova dupla do Bahrein.