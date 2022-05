WEC, 6h de Spa: WRT foi a mais rápida, Albuquerque segundo e Félix da Costa quarto | AutoSport

Os carros do WEC já rodaram na mítica pista de Spa, e as primeiras impressões são muito boas para as cores lusas. Tivemos um LMP2 na frente dos treinos, com o #31 (S. GELAEL / R. FRIJNS / R. RAST) da WRT na frente, seguido de perto do #22 da United Autosports (P. HANSON / F. ALBUQUERQUE / W. OWEN). O #23 (A. LYNN / O. JARVIS / J. PIERSON) da United ficou em terceiro lugar e a fechar o top 4, exclusivamente com carros LMP2 ficou o #37 da JOTA (R. GONZALEZ / A. DA COSTA / W. STEVENS).

O melhor Hypercar ficou na quinta posição e foi o Glickenhaus 007 LMH #708 (O. PLA / R. DUMAS / L. DERAN). O melhor Toyota foi o #7 (M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ) e ficou na oitava posição a 1.4 seg. da referência, sendo que o Toyota #8 (S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA) ficou na13ª posição e o Alpine #36 (A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE) foi 14º. Nas contas dos LMP2, o #41 (R. ANDRADE / F. HABSBURG / N. NATO) da Realteam by WRT foi sexto, um lugar à frente do #45 (S. THOMAS / J. ALLEN / R. BINDER) da Algarve Pro Racing

Em LMGTE domínio para a Porsche com o #92 (M. CHRISTENSEN / K. ESTRE) na frente do #91 (G. BRUNI / R. LIETZ) e em LMGTE AM foi o Porsche #46 da Team Project 1 (M. CAIROLI / M. PEDERSEN / N. LEUTWILER) a ficar à frente do Aston Martin #33 da TF Sport (B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN).

Boa sessão para os portugueses que ficaram perto do topo na geral (no caso de Albuquerque e Félix da Costa) e das suas classes (além da dupla referida, também Henrique Chaves foi segundo em LMGTE AM).

The first track action at the 2022 TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps witnessed home heroes WRT sit atop the timing screens after an early quick lap by Robin Frijns.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/ve57ZzfXXq — WEC (@FIAWEC) May 5, 2022

