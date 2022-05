WEC, 6h de Spa: Uma história completamente diferente para a Alpine | AutoSport

A primeira ronda do WEC, em Sebring, deu-nos a primeira vitória para a Alpine em Hypercar. Com o Oreca LMP1, a equipa francesa conseguiu bater a concorrência da Toyota, beneficiando das caraterísticas muito específicas da pista. Em Spa a história será outra.

O A480 da Alpine sofreu um ajuste do BoP que implicou uma redução de 27 cv na potência do carro francês. Os responsáveis da equipa já esperavam essa redução e trabalharam para uma abordagem completamente diferente. Se em Sebring o ritmo puro e a eficiência do carro nos ressaltos da pista foram o foco, em Spa a equipa trabalhou na gestão dos stints e da potência na mítica pista belga. Ou seja, sem a possibilidade de usar o ritmo puro como trunfo, a equipa vai pensar a longo prazo para a corrida.

O A480 é menos potente que os veículos LMH da Glickenhaus e da Toyota, mas pode gerar mais downforce. É também muito mais leve, com o seu peso atual de 952 kg, muito abaixo do mínimo de 1030 kg para um carro LMH em competição. Isto revelou-se uma vantagem para enfrentar os ressaltos de Sebring, vantagem que ficou clara durante a corrida. A Alpine andou a fundo a corrida toda, o que resultou numa retumbante vitória, aproveitando ao máximo as características do seu carro, face à concorrência.

Em Spa, uma pista mais convencional, e sem as mesmas armas ao seu dispor, a Alpine terá de pensar a corrida de outra forma e por isso Philippe Sinault, responsável da equipa disse que o trabalho de preparação para esta prova foi completamente diferente:

“Em relação às afinações aerodinâmicas e mecânicas, estamos no máximo que podemos fazer com este carro”, disse Sinault, citado pela sportscar365. “A nossa melhor forma de melhorar é a gestão de energia e potência. Temos trabalhado muito nisso quando recebemos o BoP, e antecipamos um pouco o BoP. Em Sebring foi uma filosofia totalmente diferente. Trabalhámos como na Fórmula 3 para tornar o carro mais eficiente, para nos sairmos realmente bem nos ressaltos. Foi a razão pela qual o nosso carro era tão eficiente. Sebring está no passado”, disse ele. “[Spa é] como se fosse uma nova competição com uma nova categoria, totalmente diferente. Temos alguns conhecimentos sobre esta pista porque começámos aqui há um ano. Melhoramos o nível da equipa e do carro. Por isso estamos mais confiantes em comparação com o ano passado, mas veremos”.