WEC, 6h de Spa: “Toyota não será sempre mais rápida que os LMP2 em corrida”

Os LMH foram mais rápidos na qualificação de ontem para as 6h de Spa mas não é garantido que sejam sempre mais rápidos que os LMP2 em corrida.

Pascal Vasselon explicou que o tempo feito na qualificação foi graças à pouca quantidade de combustível que foi colocada nos carros mas em corrida o cenário será diferente:

“Para estarmos à frente dos LMP2, precisamos de estar com pouco combustível; vimos nos treinos livres, quando estamos com carga de combustível de corrida, estamos atrás”, explicou ele. “Em muitas circunstâncias veremos inversão de posição e tempos de volta diferentes com muito combustível, pouco combustível , pneus novos, pneus velhos”.

“Com a situação que temos neste momento, se um Hypercarro durante a corrida estiver com pneus usados e um LMP2 estiver com pneus novos, o LMP2 será mais rápido”.

“Uma diferença de 1,6s é suficientemente boa para estar na pole position e ter uma boa oportunidade de ganhar a corrida, mas definitivamente não é suficiente de uma diferença entre duas categorias”, disse ele.

Vasselon sugeriu que seria necessário um intervalo muito maior na qualificação imediata para evitar que os LMP2s desafiassem os Hypercars durante as corridas.

“Se quisermos que, com qualquer carga de combustível, um Hypercarro esteja sempre na frente, precisaríamos provavelmente de quatro segundos de diferença”, disse ele.

“É óbvio que poderíamos fazer carros mais rápidos, mas os regulamentos do Hypercarro têm se tornado cada vez mais lentos em várias etapas”, explicou ele.

“Um dos passos que foi dado recentemente [em Março de 2020] é o que supostamente permite a convergência com o LMDh. Se aumentássemos a potência do motor, o que, como já disse, poderíamos fazer com um pouco de tempo para o tornar fiável, então já não estaríamos no caminho da convergência”.