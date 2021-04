WEC, 6h de Spa: Toyota afasta-se (finalmente) da concorrência

O primeiro sinal positivo da Toyota surgiu no terceiro treino livre para as 6h de Spa.

O carro #7 de M. Conway/K. Kobayashi/J. Lopez fez o tempo de 2:02.518, o mais rápido por um Hypercarro . O carro #8 de S. Buemi/B. Hartley/K. Nakajima ficou a 0,350s. O Alpine A480 ficou a 1,592s da liderança, em sexto.

Nos LMP2 o #22 manteve-se na frente. Filipe Albuquerque com Phil Hanson e Fabio Scherer liderou mais uma vez na sua classe e ficou no top 3 à geral, a pouco mais de 1.2 seg. do melhor registo. Na quarta posição ficou o G-drive #25 do luso – angolano Rui Andrade e o #38 de António Félix da Costa manteve-se afastado dos primeiros lugares em 12º.

Em LMGTE-Pro foram os Porsche a liderar com o # 92 de K.Estre / N.Jani a fazer o melhor tempo e em AM, o Porsche #56 da Team Project 1 a repetir a presença no primeiro lugar da classe. Quem continua afastado dos melhores registos em GT é o Corvette #63 que continua a ficar atrás de LMGTE AM.

Horário:

Sexta

Treino Livre 2: 8:30 – 10:00

Treino Livre 3: 13:00 – 14:00

Qualificação: 17:20 – 17:50

Sábado – 1 de Maio