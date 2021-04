WEC 6H DE SPA, Qualificação: Toyota 1-2, Filipe Albuquerque mais rápido nos LMP2

Depois de terem conseguido ser mais rápidos que os LMP2 na última sessão de treinos livres, os dois Toyota conseguiram “fugir” ao Oreca #22 da United Autosports, conduzido por Filipe Albuquerque e garantiram as duas primeiras posições na qualificação para as 6h de Spa.

Kamui Kobayashi vai ficar na história como o primeiro piloto a conseguir uma pole position com os novos Le Mans Hypercar, com o tempo de 2:00.747. Um tempo mais rápido do que o conseguido em qualquer sessão de treinos livres por um hipercarro e foi 1.7 segundos mais rápido que o carro #22 de Albuquerque.

Esta primeira sessão de qualificação de 2021 também trouxe um novo formato de qualificação, com menos 10 minutos para os GTE, enquanto nos LMP e os LMPH apenas um dos pilotos pode pilotar durante a sessão.

Enquanto os dois Toyota GR010 Hybrid vão sair da primeira linha do pelotão, Filipe Albuquerque conseguiu o terceiro melhor tempo da sessão, sendo mais rápido que o LMP1 da Alpine. 2:02.404 foi o tempo que o português precisou para concluir a sua melhor volta ao traçado belga.

“Foi realmente agradável. Realmente felizes com esta volta, estamos a fazer um trabalho bom e começámos bem no Prólogo, muito confiantes. Estamos a um bom nível. Fomos P1 em todas as sessões, por isso precisávamos de o selar na Qualificação. Gostei muito, no frio o carro parecia o melhor”.

O Oreca #38 da JOTA, com António Félix da Costa na tripulação garantiu o sétimo tempo nos LMP2, mas o piloto português viu de fora o seu colega Anthony Davidson a pilotar o carro.

Nos GTE-Pro foi Kevin Estre o mais rápido num Porsche 911 RSR 19 com o número 92. A sua melhor volta foi concluída em 2:11.219, deixando na segunda posição desta classe o Ferrari 488 GTE Evo #52 pilotado por Miguel Molina.

Nos Am, depois de dois incidentes com dois pilotos desta categoria na mesma curva (Raidillon) em dois momentos distintos, foi Ben Keating em Aston Martin o mais rápido (2:14.660), deixando Paul Dalla Lana no segundo posto da tabela de tempos da qualificação.

As 6 Horas de Spa-Francorchamps, a ronda de abertura da temporada 2021 do FIA WEC, está marcada para começar amanhã às 12:30 hora portuguesa.