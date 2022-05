WEC, 6h de Spa: Nova interrupção na prova | AutoSport

Não chegamos a ver bandeiras verdes, depois da primeira interrupção da corrida, motivada por uma saída de pista do Oreca da ARC Bratislava. O recomeço da prova foi atribulado, com várias saídas de pista e a desistência do Toyota #8, com problemas elétricos. As condições meteorológicas pioraram muito e a chuva abateu-se com alguma violência sobre a pista belga de Spa, o que motivou nova bandeira vermelha.

Neste momento, temos um LMP2 na liderança com o #31 na frente, seguido do Alpine #36 líder dos Hypercars. Em LMGTE Pro, temos o Ferrari #52 na frente e nos LMGTE AM temos ainda o Ferrari #21 da AF Corse na liderança.

Nas contas dos pilotos portugueses, Filipe Albuquerque já está aos comandos do Oreca #22, terceiro da sua classe, enquanto António Félix da Costa está a ver o seu #38 na sétima posição. O carro #45 da Algarve Pro Racing é 12º e o angolano Rui Andrade no #41 está na 10ª posição. Henrique Chaves vê o seu Aston Martin #33 na nona posição, ainda com Ben Keating ao volante.