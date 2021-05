WEC, 6h de Spa, Filipe Albuquerque: “Foi uma semana incrível”

Que arranque espetacular de época para Filipe Albuquerque. O piloto português da United Autosports teve uma semana de sonho, com o carro #22 a estar constantemente no topo da tabela de tempos. Na corrida o cenário não mudou e a vitória da tripulação do Oreca #22 nunca pareceu estar em causa.

Filipe Albuquerque não escondia a felicidade de uma fim-de-semana que considera dos melhores da sua carreira: “Foi uma semana incrível: sistematicamente os mais rápidos desde os treinos livres. Conseguimos a ‘pole’ com meio segundo de avanço e ganhámos a corrida com mais de um minuto de vantagem, liderámos do principio ao fim. Um domínio avassalador. Toda a equipa está de parabéns pelo excelente trabalho. Não poderíamos querer melhor”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

“É muito importante começar com este nível sobretudo num ano em que o Campeonato está mais competitivo que nunca com pilotos muito rápidos e de renome internacional. Demos hoje o primeiro passo para a meta que pretendemos atingir: renovar o título mundial”, concluiu Filipe Albuquerque.