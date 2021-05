WEC, 6h de Spa, Félix da Costa: “Quando o objetivo é ser campeão, há que ser exigente”

Depois de um arranque discreto, com o #38 da JOTA regularmente arredado dos melhores tempos, quer no Prólogo quer nos treinos, na corrida António Félix da Costa e os seus dois colegas de equipa (Anthony Davidson e Roberto Gonzalez) fizeram uma excelente prestação e conseguiram o segundo lugar.

Coube a Roberto Gonzalez a tarefa de iniciar a prova, com o mexicano a fazer um turno sem erros, entregando depois o carro a Félix da Costa, que entrou ao ataque, com um excelente ritmo, recuperando posições até ao top 3 da classificação. Depois entrou o experiente piloto Inglês Anthony Davidson ao volante, continuando a pressionar os lideres da corrida, mas uma penalização de drive through acabaria com as esperanças de conquistar algo mais . Ainda assim os 18 pontos do 2º lugar deixam AFC bastante satisfeito e com sensação de dever cumprido.

“Hoje fizemos o máximo possível. Claro que queremos sempre ganhar, mas com o drive through acabámos por não conseguir lutar pela vitória. De qualquer forma saímos daqui contentes com estes 18 pontos deste 2º lugar. Apesar de contentes, sabemos que se queremos ser campeões do mundo, temos de continuar a trabalhar e melhorar em algumas áreas. Quando o objetivo é ser campeão, há que ser exigente e mesmo feliz com este resultado, queremos mais. Parabéns ao Filipe pela vitória, hoje estiveram muitos fortes, vai ser uma grande batalha, mas cá estaremos para lutar pelo título!”

A próxima prova do FIA WEC tem lugar no Autódromo de Portimão, no fim de semana de 13 de Junho, entretanto já no próximo fim de semana, AFC volta à Fórmula E, para a etapa do Mónaco, competição onde defende o título de Campeão do Mundo.