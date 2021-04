WEC, 6h de Spa: E se Filipe Albuquerque ganhar à geral?

Era um cenário praticamente impensável há umas semanas, mas a possibilidade de vermos um carro que não seja o da categoria de topo a ganhar parece aumentar cada vez mais.

Ontem, na primeira sessão de treinos livres, Filipe Albuquerque fez o melhor tempo à geral. O campeão do mundo e da europa de endurance em LMP2 colocou o tempo de 2:04.083 cerca de 15 minutos na sessão de 90 minutos realizada na tarde de quinta-feira.

Esse esforço foi 0,085 mais rápido do que a volta mais rápida de Nyck de Vries no Prólogo de pré-época que teve lugar em Spa na segunda e terça-feira. Na segunda posição ficou o Alpine A480 LMP1 e seguiram-se quatro LMP2. É preciso percorrer a tabela de tempos até o sétimo posto para vermos o primeiro Toyota LMH a 0.491 seg. da referência. O segundo carro da marca nipónica ficou em 10º a 0.864 seg.

O #38 de António Félix da Costa ficou em 15º a mais de dois segundos do tempo de Albuquerque.

Em LMGTE Pro, os Porsche foram mais rápidos com, seguidos dos dois Ferrari, com o Chevrolet Corvette C8.R #63 a ficar atrás dos dois LMGTE AM, que curiosamente também foram dois Porsche (Team Project 1 e Proton, por esta ordem).

É certo que os LMH estão no começo de vida e que têm ainda muito a melhorar. Mas esta estreia está a ser algo caricata, pois temos a categoria de topo do endurance muito longe de se distanciar da categoria secundária, que já foi penalizada com menos potência e mais peso. A era dos LMH / LMDh promete muito, com muitas marcas associadas e outras com vontade de se associarem, mas este arranque não é boa publicidade.

Na sessão de hoje a “normalidade” foi reposta… de alguma forma. O Alpine A480 liderou o segundo treino livre. André Negrão fez o tempo de 2:03.396 melhor que o 2:03.431 estabelecido por Brendon Hartley da Toyota Gazoo Racing, que ficou na segunda posição. No terceiro posto ficou o #22 com Filipe Albuquerque a mostrar novamente a sua rapidez, ficando a pouco mais de 0.3 seg. do melhor registo. O #38 de Félix da Costa continua discreto com o 12º tempo a mais de três segundos.

Ferrari marcou o ritmo em LMGTE-Pro no segundo treino, pela mão de James Calado, que fez o tempo de 2:13.552 a bordo do #51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo. Gianmaria Bruni foi o segundo no Porsche apoiado pela Manthey, com Daniel Serra no outro Ferrari de fábrica a fechar o top3.

O Chevrolet Corvette C8.R #63 ficou a 1,5 segundos fora do ritmo da classe e atrás dos seis primeiros em GTE-Am, com a Proton a liderar novamente nos AM.

