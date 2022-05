WEC, 6h de Spa: Bandeira vermelha no arranque da segunda hora | AutoSport

Um incidente no começo da segunda hora de prova obrigou a interrupção das 6h de Spa. O #44 da ARC Bratislava, piloto por Miroslav Konopka teve uma violenta saída de pista, depois de perder o controlo do carro. O piloto eslovaco exagerou na abordagem a uma curva, perdendo o controlo do seu Oreca. O carro ficou muito danificado, no meio da pista e obrigou a direção de prova a mostrar bandeiras vermelhas, numa altura em que a chuva começou a cair e a pista foi declarada molhada.

O carro #8 (S. BUEMI / B. HARTLEY / R. HIRAKAWA) liderava a prova, depois roubar a liderança no meio da primeira hora ao Glickenhaus #708 (O. PLA / R. DUMAS / L. DERANI). O ritmo dos Toyota foi demasiado forte para a máquina americana aguentar e os nipónicos lideravam a corrida com o #7 (7 M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ) na segunda posição e o Alpine #36 a fechar as contas dos Hypercars (A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE).

Em LMP2, destaque para o primeiro stint impressionante de António Félix da Costa que saltou para a liderança logo no arranque e cavou um fosso de quase 16 segundos para a concorrência, com um andamento superior. Mais que isso conseguiu prolongar o seu stint evidenciando excelente gestão. Mas a interrupção da corrida veio na pior altura, momentos depois de Robert Gonzalez ter assumido o #38 da JOTA, que agora é 11º. O #22 de Filipe Albuquerque era terceiro da sua classe com um stint positivo de Will Owen que se matinha ao volante do #22. Na frente da corrida estava o #9 da Prema (R. KUBICA / L. DELETRAZ / L. COLOMBO).

Em LMGTE Pro a corrida começou mal para a Porsche com um toque entre as máquinas germânicas, com o #91 (G. BRUNI / R. LIETZ) a sair a perder, caindo para último da sua classe. O #92 (M. CHRISTENSEN / K. ESTRE) manteve-se na frente da corrida, mas era o Corvette #64 (T. MILNER / N. TANDY) na liderança na interrupção.

Em LMGTE AM, Ben Keating no Aston Martin #33 (B. KEATING / H. CHAVES / M. SØRENSEN), colega de Henrique Chaves, começou muito bem a corrida e foi para a frente das operações na sua classe, em luta acesa com Paul Dalla Lana no Aston Martin #98 (P. DALLA LANA / D. PITTARD / N. THIIM). Mas a liderança era do Ferrari #21 (S. MANN / C. ULRICH / T. VILANDER) da AF Corse.

Mas mais drama no recomeço da corrida. O carro #8, líder da corrida foi obrigado a desistir com problemas elétricos no Toyota GR010. Tivemos vários carros a sair de pista, fruto da pista molhada. Há várias mudanças de posição mas neste momento o Toyota #7 lidera, seguido do #9, líder dos LMP2 e do #31da WRT.

