WEC, 6h de Spa: A importante preparação para Le Mans

O Mundial de Resistência da FIA (WEC) chega à sua 3.ª ronda da época com as 6 Horas de Spa-Francorchamps, uma das corridas mais emblemáticas do calendário. Este circuito belga de 7,004 km, enraizado na floresta das Ardenas, é conhecido pela sua natureza técnica, grandes diferenças de elevação, clima imprevisível e curvas lendárias como Eau Rouge, Blanchimont e La Source.

Além de ser uma pista mítica, Spa é o circuito que mais semelhanças têm com Le Mans. Por isso, é também um fim de semana importante para iniciar a preparação para a mítica prova francesa.

Expectativas altas após corridas intensas

A corrida promete ser mais um capítulo emocionante numa época já bastante competitiva. Em 2024, a Hertz Team JOTA fez história ao tornar-se a primeira equipa cliente a vencer na classe Hypercar, e este ano regressa com o apoio oficial da Cadillac, apostada em repetir o feito.

A Ferrari tem dominado a época até agora com a AF Corse, mostrando ritmo forte e consistência. Já a BMW M Team WRT, baseada em Liège, chega moralizada depois do 2.º lugar em Imola, e parece cada vez mais próxima da sua primeira vitória.

No entanto, Dries Vanthoor, um dos seus principais pilotos, estará ausente devido a compromissos noutros campeonatos. O seu irmão Laurens Vanthoor, campeão em título e piloto da Porsche Penske, corre em casa e procura dar início à recuperação após um arranque difícil na defesa do título.

LMGT3: equilíbrio extremo

A nova classe LMGT3 tem sido um sucesso em 2025, com finais extremamente renhidos e seis equipas diferentes no pódio nas duas primeiras rondas. Em Imola, a diferença entre os dois primeiros foi de apenas 0,316 segundos. É impossível apontar favoritos, tornando a corrida ainda mais imprevisível. É nestaa classe que Bernardo Sousa corre no Ford Mustang GT3 #77. Um fim de semana em que a equipa prentende continua a sua evolução em pista.

Horários

Quinta-feira, 8 de maio: Treinos livres

Treinos livres Sexta-feira, 9 de maio – 13h40: Qualificação + Hyperpole (os 10 mais rápidos disputam a pole)

Qualificação + Hyperpole (os 10 mais rápidos disputam a pole) Sábado, 10 de maio – 13h00: Corrida principal – 6 Horas de Spa-Francorchamps

Mudanças no BOP

Classe Hypercar – Principais alterações BoP:

Ferrari 499P (vencedor no Qatar & Imola):

+12 kg de peso (agora 1057 kg)

-19kW de potência de base (agora 489kW / 656 cv)

Ganha +3,7% de potência acima dos 250 km/h (~+18,1kW)

Toyota GR010 Hybrid:

+4 kg de peso (agora 1069 kg)

-20kW de potência de base (agora 480kW / 644 cv)

Ganhos de +8,3% de potência acima dos 250 km/h (~+39,8kW)

BMW M Hybrid V8:

+7 kg (agora 1049 kg)

-10kW de potência de base (agora 503kW / 675 cv)

Cadillac V-Series.R:

+1 kg (agora 1042 kg)

-9kW (agora 501kW / 672 cv)

Peugeot 9X8:

Inalterado: Ainda com 1030 kg e 520kW, o carro mais leve.

Alpine A424 e Aston Martin Valkyrie:

Agora ambos com 520kW de potência máxima

O Valkyrie desce para 1035 kg, o Alpine sobe ligeiramente para 1043 kg

Ambos não têm um ganho de potência positivo (não há aumento extra acima dos 250 km/h)

Apenas a Peugeot, a Alpine e a Aston Martin não recebem potência extra acima dos 250 km/h.

Classe LMGT3 – Principais alterações do BoP:

A maioria dos carros perde potência (exceto o Ford Mustang GT3 – inalterado).

Maiores cortes de potência:

Porsche 911 GT3 R & Chevrolet Corvette Z06 GT3.R: -5%

BMW M4 GT3 e McLaren 720S GT3 Evo: -4%

Maiores alterações de peso:

BMW: +11 kg (agora 1346 kg)

McLaren: +8 kg (atualmente 1365 kg)

Corvette: -2 kg (agora 1370 kg – ainda o peso base mais pesado)

Aston Martin: -10 kg (atualmente 1345 kg)

Ferrari 296 GT3: -7 kg (atualmente 1342 kg)

Ford Mustang GT3: O carro mais leve com 1332 kg (inalterado).

Carro mais pesado com lastro de sucesso: