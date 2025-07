WEC, 6h de São Paulo: Porsche na frente, Alpine com uma desistência

Julien Andlauer liderou a primeira hora das 6 Horas de São Paulo, dando à Porsche Penske Motorsport uma vantagem inicial. Partindo da primeira fila no Porsche 963 nº 5, o piloto francês ultrapassou Will Stevens, que largou na pole position no Cadillac nº 12 da Hertz Team JOTA, na primeira volta. Andlauer construiu uma vantagem curta até que Stevens recebeu uma penalização de drive-through devido a uma violação da pressão dos pneus, o que fez com que o carro nº 12 caísse para quarto lugar antes da sua paragem antecipada nas boxes.

LET'S. GO. RACING!! 6 Hours of Hypercar and LMGT3 endurance racing at Interlagos begins now! Watch the Rolex 6 Hours of São Paulo live on https://t.co/IPZa0nvsLu 🇧🇷#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/R0fLIs15dz — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 13, 2025

Esta penalização promoveu o Cadillac n.º 38, conduzido por Earl Bamber, para o segundo lugar, com o Peugeot 9X8 n.º 94 de Loïc Duval em terceiro e o Peugeot de Mikkel Jensen em quarto. Laurens Vanthoor manteve-se em quinto lugar no Porsche n.º 6, seguido de perto por Rene Rast no BMW M Hybrid V8 n.º 20 da Team WRT em sexto lugar à marca de uma hora.

Kevin Magnussen teve problemas logo no início com o BMW n.º 15, entrando nas boxes na sexta volta com um problema nos travões que resultou na perda de quase 20 voltas devido a reparações na garagem. Entretanto, o Alpine A424 n.º 35, conduzido por Ferdinand Habsburg, foi o primeiro a abandonar a corrida depois de uma suspeita de falha relacionada com o sistema híbrido ter forçado o carro a entrar nas boxes na volta 27.

Valkyrie on. the. charge!! 🤯 BOLD overtake from Marco Sørensen for Aston Martin in the #009! 👏 Watch LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu 🇧🇷#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/Q02r8EbZN3 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 13, 2025

Na classe LMGT3, Petru Umbrarescu assumiu a liderança no Lexus RC F GT3 n.º 87 da Akkodis ASP, ultrapassando o Aston Martin n.º 10 da Racing Spirit of Leman, pilotado por Anthony McIntosh, que largou na pole, por volta dos 20 minutos. Uma paragem lenta nas boxes fez McIntosh cair na classificação, permitindo que Finn Gehrsitz, no Lexus n.º 78, assumisse o segundo lugar e James Cottingham, no McLaren 720S GT3 Evo n.º 59 da United Autosports, assumisse o terceiro. O Ford 77 de Bernardo Sousa está à porta do top 10, numa primeira hora positiva do piloto luso.

Vários concorrentes da LMGT3, incluindo o BMW n.º 46 da WRT, o Corvette n.º 81 da TF Sport e o Mustang n.º 88 da Proton, receberam penalizações de cinco segundos por infrações no procedimento de largada. O Ferrari 499P n.º 51 da AF Corse, de James Calado, também foi penalizado de forma semelhante. Além disso, Ben Keating, no Corvette n.º 33 da TF Sport, recebeu uma penalização de dez segundos por contacto com o Aston Martin n.º 27 da Heart of Racing, de Ian James, o que resultou numa derrapagem na curva 12.

