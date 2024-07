WEC, 6h de São Paulo: Peugeot mais rápida no TL1 encurtado

A primeira sessão de treinos livres das Rolex 6 Horas de São Paulo, a quinta ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), teve um início interessante em Interlagos, mas foi prejudicada por um incidente com bandeira vermelha que interrompeu os trabalhos durante 40 minutos. Apesar das interrupções, as equipas aproveitaram ao máximo as condições húmidas para estabelecerem as primeiras marcas antes dos eventos principais do fim de semana.

Na categoria Hypercar, o Peugeot TotalEnergies 9X8 #93marcou o ritmo, com Nico Mueller a registar o tempo mais rápido de 1m26,341s. A impressionante volta de Mueller superou o melhor tempo de Earl Bamber no Cadillac V-Series.R Hypercar #2, sinalizando um início competitivo para a Peugeot.

Andre Lotterer, ao volante do Porsche 963 Hybrid mais rápido, assegurou a terceira posição, continuando a sua forte forma nesta época em que lidera a classificação do campeonato. O Toyota GR010 Hybrid #8, pilotado por Sébastien Buemi, seguiu-se na quarta posição com um tempo de 1m26,777s.

O Ferrari #83 da AF Corse, pilotado por Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye, conquistou o quinto lugar, logo à frente do BMW M Team WRT #20, mostrando a diversidade de construtores no final da grelha.

Mais abaixo, o Ferrari 499P #50, vencedor em Le Mans, o Toyota #7, o Porsche Penske 963 #5 e o Hypercar Isotta Fraschini completaram a lista dos dez primeiros, cada um com o objetivo de aperfeiçoar as suas configurações para o exigente circuito de Interlagos.

Incidente com bandeira vermelha

A sessão foi interrompida com bandeira vermelha devido a um acidente que envolveu o Lexus LMGT3 #78 da Akkodis ASP, sublinhando as condições precárias e acrescentando um elemento de precaução aos procedimentos do dia.

LMGT3

Nicolas Costa liderou a primeira sessão de treinos livres nas Rolex 6 Horas de São Paulo com o seu McLaren #59 da United Autosports, estabelecendo uma volta rápida de 1m35,881s para liderar a tabela de tempos, à frente de Alex Riberas no Aston Martin #27 da Heart of Racing por apenas 0,003 segundos. Atrás deles, Marco Sorensen, no #777 da D’Station Racing, assegurou o terceiro lugar, evidenciando um início de fim de semana competitivo com a presença de diversos construtores nas primeiras posições.

Resultados AQUI