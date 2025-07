WEC, 6h de São Paulo: Informação e Horários

O Campeonato do Mund de Resistência da FIA regressa ao Brasil nos dias 12 e 13 de julho para a quinta jornada da temporada de 2025 no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos. Comemorando seu 85º aniversário, o circuito de 4,309 km em sentido anti-horário em São Paulo é conhecido por suas mudanças de elevação e layout favorável a ultrapassagens. Apesar de ser o mais curto do calendário do WEC, continua a ser um desafio formidável para os pilotos e um dos favoritos dos fãs.

A Ferrari chega ao evento num momento de forma estupendo, tendo vencido todas as corridas desta temporada com os seus 499P. O Ferrari #51 da AF Corse, pilotado por Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado, lidera o campeonato e tem um forte histórico em São Paulo, tendo vencido na classe LMGTE Pro em 2012 e 2013.

A Toyota, que garantiu a Hyperpole e o triunfo no ano passado, ainda não garantiu um pódio em 2025 e estará ansiosa por reverter a sua sorte. A Porsche, por sua vez, mostrou força em Le Mans com um segundo lugar para o #6 963. Apesar de ter menos um piloto para São Paulo, a equipa espera manter o seu ímpeto ascendente na pista onde conquistou a sua primeira vitória na classe superior do WEC e a primeira das suas 14 primeiras posições na grelha de partida.

Na categoria LMGT3, os fãs brasileiros vão torcer pelas estrelas locais. Augusto Farfus, que corre pela The Bend Team WRT no BMW #31, já conquistou um pódio nesta temporada e busca outro em casa. O seu compatriota e estreante no WEC, Eduardo “Dudu” Barrichello, filho do veterano da F1 Rubens Barrichello, correrá num Aston Martin pela Racing Spirit of Léman. Como natural de São Paulo, ele espera ter um bom desempenho diante dos fãs locais.

Os novos desafios para a Michelin

A etapa brasileira apresenta um contraste marcante com Le Mans, trocando a pista mais longa e rápida (13,626 km) pela mais curta e técnica – o circuito de Interlagos, em São Paulo, com 4,309 km. A pista foi totalmente repavimentada desde 2024, o que significa que as equipas e o fornecedor de pneus Michelin enfrentarão novos desafios.

O responsável pelas corridas de resistência da Michelin, Pierre Alves, destacou a necessidade de uma análise intensiva dos dados durante os treinos e a qualificação para compreender o desempenho dos seus dois compostos de pneus nas novas condições. Interlagos exerce uma pressão significativa sobre os pneus, especialmente o traseiro esquerdo, que suporta até 1.025 kg de carga vertical na curva 11.

O regresso a São Paulo em 2024 marcou a primeira corrida do WEC no circuito desde a vitória da Porsche com o seu LMP1 919 Hybrid em 2014. Os Hypercars de hoje são muito mais avançados, equipados com pneus MICHELIN Pilot Sport desenvolvidos em simulador. A estratégia voltará a desempenhar um papel importante este ano, com as equipas a misturarem potencialmente compostos durante as etapas para maximizar o desempenho e a consistência. Todos os 18 Hypercars de oito fabricantes correrão com pneus Michelin, com uma alocação de 18 pneus para a qualificação e a corrida.

O BOP

O Ferrari 499P recebeu um duplo ajuste negativo no Balance of Performance (BoP) para a corrida do WEC em São Paulo. O seu peso mínimo aumenta para 1069 kg (12 kg a mais do que em Spa), e a sua potência máxima abaixo dos 250 km/h diminui para 480 kW (644 CV), tornando-a o carro mais pesado (empatado com o Toyota GR010 Hybrid) e o menos potente nessa faixa. Como compensação, a sua potência acima dos 250 km/h sobe 1,9%, atingindo 506,9 kW (678 CV).

Este ajuste responde ao domínio da Ferrari até agora na temporada, com vitórias nas quatro rondas disputadas, incluindo Le Mans (que usa um BoP diferente). Com a nova metodologia do BoP, os dados das duas melhores corridas recentes (excluindo Le Mans) determinam os ajustes.

A BMW e a Alpine também recebem aumentos de peso (9 e 8 kg, respetivamente). A BMW ganha 2 kW (3 CV) de potência base, enquanto a Alpine perde 8 kW. A Cadillac e a Porsche perdem 2 kg de peso e aumentam a sua potência abaixo dos 250 km/h: a Porsche ganha 7 kW (até 501 kW – 672 CV)) e a Cadillac 15 kW (até 516 kW – 692 CV)). A Peugeot e a Aston Martin mantêm valores semelhantes em peso e potência base, embora a Peugeot sofra uma grande redução no Power Gain (–6%), enquanto a Aston Martin fica com um valor nulo. A Toyota lidera em Power Gain com 7,2%, embora num circuito com poucas retas longas.

Nos LMGT3, a categoria também apresenta mudanças importantes. O maior beneficiado é o Chevrolet Corvette Z06 GT3.R, com uma redução de peso de 25 kg (até 1345 kg), embora com 6 kg extras por handicap de sucesso. Outros carros com reduções notáveis são o McLaren 720S GT3 Evo (–17 kg) e o Mercedes-AMG GT3 Evo (–12 kg), que agora pesa 1338 kg. O Porsche 911 GT3 R é o mais leve da classe com 1334 kg.

Por outro lado, o Ford Mustang GT3 recebe um aumento de 19 kg, atingindo 1351 kg, e não recebe aumento de potência, assim como o Lexus RC F GT3 e o Ferrari 296 GT3. Os carros com maiores aumentos de potência (3%) são o BMW, Corvette, McLaren e Porsche. O Ferrari n.º 21 da AF Corse será o mais pesado da LMGT3 com 1388 kg, seguido pelo Porsche n.º 92 com 1370 kg.

A Lista de Inscritos

Marco Wittmann substituirá Robin Frijns no Hypercar nº 20 da BMW nas 6 Horas de São Paulo, já que Frijns estará a competir na ronda de Berlim da Fórmula E no mesmo fim de semana. Wittmann junta-se a Sheldon van der Linde e René Rast para a corrida do WEC. Outras ausências notáveis devido à sobreposição com a Fórmula E incluem os pilotos da Peugeot Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne, bem como Sébastien Buemi, da Toyota.

O carro n.º 8 da Toyota correrá apenas com Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, enquanto o Toyota n.º 7 mantém a formação completa, com Nyck de Vries a optar pelo WEC em vez da Fórmula E. Apesar do conflito.

Sete Hypercars competirão com apenas dois pilotos, incluindo os dois Peugeot, os dois Aston Martin e os dois Porsche Penske Motorsport. Kevin Estre e Laurens Vanthoor farão dupla no Porsche nº 6, enquanto Michael Christensen e Julien Andlauer dividirão o nº 5.

Na LMGT3, Anthony McIntosh substitui Derek DeBoer como piloto Bronze no Aston Martin n.º 10 da Racing Spirit of Léman. Yuichi Nakayama, contratado pela Toyota, substituirá Ben Barnicoat no Lexus n.º 78 da Akkodis ASP. Martin Berry continua listado no Mercedes n.º 61 da Iron Lynx, apesar de um conflito de agenda com a ronda do GT World Challenge Asia em Fuji. Entretanto, Michelle Gatting deverá regressar ao Porsche n.º 85 da Iron Dames, depois de ter falhado Le Mans e Watkins Glen devido a lesão.

Bernardo Sousa continua a ser o único representante luso, aos comandos do Ford Mustang LMGT3 da Proton Competition.

Horário

