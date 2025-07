WEC, 6h de São Paulo: Cadillac faz a dobradinha, Bernardo Sousa sem sorte

Finalmente Cadillac! Depois de boas indicações nas últimas corridas, o V8 americano venceu. A Cadillac conquistou a sua primeira vitória geral no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA com um desempenho dominante nas 6 Horas de São Paulo.

O Cadillac V-Series.R nº 12 da Hertz Team JOTA, pilotado por Will Stevens, Alex Lynn e Norman Nato, liderou uma dobradinha para o fabricante americano, à frente do segundo “Caddy”, o nº 38 pilotado por Earl Bamber, Jenson Button e Sébastien Bourdais. É o fim da série de vitórias consecutivas da Ferrari, que durava desde a abertura da temporada no Qatar.

LET'S. GO. RACING!! 6 Hours of Hypercar and LMGT3 endurance racing at Interlagos begins now! Watch the Rolex 6 Hours of São Paulo live on https://t.co/IPZa0nvsLu 🇧🇷#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/R0fLIs15dz — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 13, 2025

Embora o carro n.º 12 tenha largado da pole e o n.º 38 da terceira posição, após uma penalização, ambos os Cadillacs ficaram inicialmente atrás do Porsche n.º 5 de Julien Andlauer. Bamber assumiu a liderança na segunda hora com uma manobra pela parte externa na Curva 1, mas o carro nº 12 ultrapassou o nº 38 durante as paragens nas boxes para assumir a liderança e nunca mais olhou para trás. O Porsche nº 5 de Andlauer e Michael Christensen completou o pódio, enquanto Laurens Vanthoor e Kevin Estre terminaram em quarto lugar.

Sheldon van der Linde garantiu o quinto lugar para a BMW após uma manobra tardia sobre o Peugeot de Loïc Duval, dando à Peugeot o melhor resultado da temporada com o sexto e o sétimo lugares. Foi o melhor resultado da Peugeot, com uma forte ajuda do BoP. O BMW n.º 20, partilhado por van der Linde, René Rast e Marco Wittmann, terminou em oitavo, apesar de uma penalização de drive-through. O BMW n.º 15 sofreu um problema nos travões no início e perdeu 20 voltas. O Alpine A424 n.º 35 teve problemas híbridos e terminou em último, 42 voltas atrás.

A Ferrari teve uma corrida difícil, com o carro n.º 83 do cliente a terminar em oitavo e os dois carros da fábrica fora do top 10. O Ferrari n.º 51 recebeu uma penalização de drive-through no final por um contacto, enquanto o n.º 50 ficou atrasado após colidir com o Corvette n.º 33.

Ferrari #50 loses bodywork after contact with an LMGT3 🫣 Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/mSP1dxYZaW — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 13, 2025

A Toyota teve o seu pior resultado até agora na categoria Hypercar, não conseguindo pontuar, com os dois GR010 Hybrids a terminarem em 14.º e 15.º lugares. Os Aston Martin Valkyries cruzaram a linha de chegada em 13.º e 16.º lugares.

LMGT3

Na classe LMGT3, a Akkodis ASP Team e a Lexus conquistaram a sua primeira vitória no WEC. Razvan Umbrarescu, Clemens Schmid e José María López lideraram a maior parte da corrida no Lexus RC F GT3 n.º 87, depois de assumirem a liderança na primeira hora. Apesar de López ter recebido uma penalização de drive-through por excesso de velocidade no pit lane, a equipa conseguiu manter a vitória. O Corvette n.º 81 da TF Sport do angolano Rui Andrade, terminou em segundo lugar, enquanto Eduardo Barrichello ultrapassou Michelle Gatting nas voltas finais, para gáudio dos fãs, para conquistar o terceiro lugar no Aston Martin n.º 10. O Porsche n.º 85 da Iron Dames terminou em quarto lugar, com o Lexus n.º 78 a completar os cinco primeiros. A corrida terminou mais cedo para Bernardo Sousa no Ford 77 da Proton Competicion com problemas técnicos a impedirem o carro americano de terminar a corrida.