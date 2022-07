WEC, 6h de Monza: Segunda metade do ano arranca com grande novidade | AutoSport

A quarta ronda do mundial de Endurance marca o arranque da segunda metade da época, depois das 24h de Le Mans. É uma ronda importante pois marca a estreia da Peugeot e do seu 9X8.

Os francês, Alpine, com o A480, número 36 da Signatech, com Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxiviere e André Negrão, atualmente no topo da classificação da classe, em virtude de uma vitória em Sebring e acabamentos em Spa e Le Mans.

Apesar da estreia da Peugeot, o destaque ainda vai para a liderança nos Hypercar da Alpine, sob forte pressão da Toyota. A tripulação do #8 da Toyota de Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa está apenas três pontos da liderança. Os actuais campeões em título José Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Mike Conway no #7 Toyota estão a 20 pontos da liderança no quarto lugar, e oito pontos atrás dos pilotos da Glickenhaus 007 LMH Romain Dumas e Olivier Pla, com tudo ainda por jogar. A Peugeot chega com um discurso ao mesmo tempo modesto e ambicioso. Sabem que ainda têm muito a aprender, mas ao mesmo tempo querem desafiar a Toyota desde a primeira corrida.

Na classe LMP2, a liderança do campeonato está entregue ao vencedor das 24h de Le Mans, o #38 da JOTA de António Félix da Costa, Will Stevens e Roberto Gonzalez. O trio vencedor de Le Mans tem uma vantagem de 11 pontos sobre o #23 da United Autosports de Josh Pierson e Oliver Jarvis, com a companhia de Alex Lynn, com um segundo lugar em Le Mans despromovendo Robert Kubica de Prema, Louis Deletraz e Lorenzo Colombo ao terceiro lugar na classificação, seis pontos atrás. A dupla do #22 da United Phil Hanson/Filipe Albuquerque procurará compensar o azar em Le Mans, repetindo a sua vitória de 2021 em Monza no ORECA Gibson-07, que partilham com Will Owen.

Em LMGTE Pro, a vitória em Le Mans do #91 Porsche 911 RSR-19 de Gianmaria Bruni e Richard Lietz está na frente do campeonato à frente da dupla do Porsche #92 conduzido por Estre e Michael Christensen com diferença de apenas três pontos. Ainda perto da liderança, está o Ferrari 488 GTE Evo #51 de James Calado e Alessandro Pier Guidi estão a apenas cinco pontos, em terceiro.

Na classe LMGTE AM, a liderança está entregue a Ben Keating e Marco Sørensen no Aston Martin #33 da TF Sport, colegas de equipa de Henrique Chaves, que ocupa o terceiro posto nos AM. Como não participou na primeira corrida do ano, a luta pelo título não é possível, mas está agora a cimentar a sua posição no mundo dos GT e para já está a ser bem sucedido.

Monza festeja o 100o aniversário da pista, com a construção da sua primeira iteração a ser concluída em Julho de 1922. O atual traçado de 5,8 km e 11 voltas favorece configurações de baixo arrasto, e o Verão italiano promete temperaturas escaldantes para a corrida. Esta será a segunda vez que o WEC visita Monza, embora o local tenha sido palco de numerosos eventos de resistência de alto nível ao longo dos seus 100 anos de história.