WEC, 6h de Imola: Ferrari e Alpine em destaque nos Treinos Livres
Ferrari e Alpine foram os destaques nos Treinos Livres das 6h de Imola, jornada inaugural da época 2026 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). No mítico traçado italiano, os carros da Scuderia foram os mais rápidos no TL1, mas no TL2 foi a Alpine a ficar com o melhor tempo.
TL1 – Ferrari mais rápida
Robert Kubica, no Ferrari n.º83, estabeleceu a melhor volta do treino em 1:31.739, superando por apenas 0.023 segundos o Ferrari n.º 50 de Antonio Fuoco, enquanto Antonio Giovinazzi completou o pódio no n.º 51 com um tempo de 1:31.982 — replicando o domínio da marca italiana no teste Prólogo realizado no início da semana. Tal como tínhamos visto no Prologue, o melhor dos restantes foi o Cadillac V-Series.R n.º 12 da Hertz Team JOTA com Will Stevens, seguido pelos dois Peugeot 9X8 de Malthe Jakobsen e Stoffel Vandoorne em quinto e sexto. O Toyota TR010 Hybrid terminou em sétimo com Sébastien Buemi, a cerca de oito décimos do ritmo de ponta, com os Alpine e BMW a completarem o top dez. A Genesis Magma Racing — na estreia no WEC — concluiu a sessão em 15.º e 17.º.
Na classe LMGT3, Charlie Eastwood liderou ao volante do Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 34 da TF Sport com um tempo de 1:42.678, seguido pelo McLaren 720S GT3 Evo n.º 58 da Garage 59 com Finn Gehrsitz a 0.170 segundos. Mattia Drudi no Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 27 da Heart of Racing ficou em terceiro, e o Ferrari 296 GT3 Evo n.º 21 da AF Corse com Alessio Rovera completou os quatro primeiros. A sessão foi interrompida por dois safety car: um por gravilha na pista após um toque do McLaren n.º 10 da Garage 59, e outro por um pilarete solto na chicane Variante Alta.
TL2 – Alpine na frente
Charles Milesi, colega de equipa de António Félix da Costa, no Alpine A424 n.º 35, foi o mais rápido do TL2. O piloto francês da Alpine ficou à frente de Nyck de Vries (Toyota TR010 Hybrid n.º 7), com uma vantagem de 0.114 segundos, enquanto Antonio Fuoco no Ferrari 499P n.º 50 completou o top 3. Giovinazzi no Ferrari n.º 51 foi quarto, seguido pelo Peugeot 9X8 n.º 94 de Malthe Jakobsen em quinto e pelo BMW M Hybrid V8 n.º 20 de Robin Frijns em sexto. O Ferrari n.º83, líder no TL1, caiu para sétimo, com Harry Tincknell no Aston Martin Valkyrie n.º 007 assinou o oitavo. Apenas um segundo separou os 14 carros mais rápidos.
Na classe LMGT3, o Aston Martin Vantage GT3 Evo foi a referência com dois carros da Heart of Racing no primeiro e terceiro lugares. O estreante Kobe Pauwels no n.º 23 fixou o melhor tempo de 1:42.081 nos últimos minutos, menos de um décimo à frente do Lexus RC F GT3 n.º 78 de Hadrien David. Zacharie Robichon no segundo Aston ficou em terceiro, com as duas Corvette Z06 GT3.R da TF Sport em quinto e sexto.
Fotos: Laurent Cartalade MPSA
