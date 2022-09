WEC, 6h de Fuji, Qualificação: Kobayashi fez a pole, portugueses em destaque nos LMP2 e GT | AutoSport

Começou da melhor forma o fim de semana para António Félix da Costa. O piloto luso do #38 da JOTA conquistou a pole para as 6h de Fuji, depois de a sua tripulação ter sido a mais rápida nos TL2 e TL3. Nos Hypercar foi a Toyota a impor-se com o #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez) a assegurar o melhor registo da sessão.

A força da Toyota foi clara ao longo das sessões de treino, que foram sempre lideradas pelos homens da marca nipónica. Curiosamente foi o #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa) a dar mais sinais positivos, tendo liderado dois dos três treinos, mas foi mesmo o #7 a fazer a pole, com o homem da casa, Kamui Kobayashi, a carimbar o melhor tempo com o registo de 1:29.234, 0.020 seg. mais rápido que Brendon Hartley, com margens mínimas a separarem as duas tripulações. Em terceiro lugar ficou o Alpine A480 #36 (A. Negrão / N. Lapierre / M. Vaxiviere) com Matthieu Vaxiviere a ficar com o melhor tempo no que diz respeito ao duelo gaulês com os Peugeot #93 (P. Di Resta / M. Jensen / J. Vergne) e #94 ( L. Duval / G. Menezes / J. Rossiter) a completarem as restantes posições na categoria de topo da resistência.

Em LMP2 foi mesmo Félix da Costa a fazer o melhor tempo, logo na primeira tentativa. Não houve quem tivesse argumentos para a volta de 1:31.649 que o português fez no #38 (R. Gonzalez / A. Da Costa / W. Stevens) com o segundo classificado a ser o #83 (F. Perrodo / N. Nielsen / A. Rovera) da AF Corse (melhor classificado em Pro Am). Nielsen ficou à frente de Ferdinand Habsburg, colega do angolano Rui Andrade no #41 (R. Andrade / F. Habsburg / N. Nato) da Realtime by WRT. Foi uma sessão discreta para o #22 da United Autosports de Filipe Albuquerque, apenas com o sexto tempo nos LMP2. O #45 (S. Thomas / J. Allen / R. Binder) da Algarve Pro Racing fez o penúltimo tempo nos LMP2, mas que ainda assim valeu o segundo posto nos Pro Am.

Em LMGTE Pro a pole foi para a Porsche com o carro #92 (M. Christensen / K. Estre) com Christensen a levar o seu Porsche 911 RSR-19 ao topo da tabela com um registo de 1:36.371, levando a melhor sobre o Ferrari #51 da AF Corse (A. Pier Guidi / J. Calado) de Calado.

Em LMGTE AM, mais um piloto luso com sorriso nos lábios. A pole foi para o Aston Martin #33 (B. Keating / H. Chaves / M. Sørensen) de Henrique Chaves, com Keating a fazer o tempo de 1:39.309, levando a melhor sobre a concorrência.

A corrida está agendada para as 03:00h e terá a duração de 6h. António Félix da Costa tenta aproximar-se ainda mais do título e Henrique Chaves vai tentar ajudar os seus colegas de equipa a chegar ao título em LMGTE AM.

Resultados AQUI