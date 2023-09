WEC, 6h de Fuji, Filipe Albuquerque: “Minutos finais da corrida foram de loucos” | AutoSport

Filipe Albuquerque provou o champanhe no pódio das 6h de Fuji. Não da posição que ambicionava, mas do segundo posto, um bom resultado. Albuquerque destacou-se e provou porque é um dos melhores do mundo da resistência, pois foi distinguido pela volta e ‘stint’ mais rápido da corrida entre os LMP2.

No final da corrida, Filipe sentia este segundo lugar como se de uma vitória se tratasse: “No início da prova estávamos muito rápidos, mas as temperaturas baixaram e senti que perdemos alguma performance face aos adversários. Os minutos finais da corrida foram de loucos. Perdi por momentos o segundo lugar numa ultrapassagem, diria, forçada. Mas, era impensável aceitar o terceiro lugar. E na penúltima volta, regressei ao segundo posto depois de uma ultrapassagem perfeita. Infelizmente, o primeiro classificado estava muito rápido e era impossível conseguir lá chegar. Claro que queria que tivéssemos vencido. Mas termos recuperado o segundo lugar do campeonato já foi bastante bom”, explicou Filipe Albuquerque. O fim-de-semana acabou por ser bastante bom para nós. Esta não é uma pista favorável ao nosso Oreca, logo ter conseguido a ‘pole’, a volta mais rápida e o ‘stint’ mais rápido, mostra que evoluímos bastante e que temos condições para discutir no Bahrein a luta pelo título. Vai ser uma corrida de tudo ou nada e pessoalmente, gosto disso”, rematou o piloto de Coimbra.

As 8h do Bahrein acontecem só a 4 de novembro. Até lá Filipe vai centrar-se na luta pelo título no Campeonato Norte Americano de Resistência.

Foto: Philippe Nanchino