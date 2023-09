WEC, 6h de Fuji, Félix da Costa: “Cada vez mais fortes e próximos dos nossos adversários” | AutoSport

Mais uma corrida para a Hertz Team JOTA, mais bons apontamentos para o futuro. António Félix da Costa, Will Stevens e Yefei Ye, deram mais um importante passo na evolução do Porsche 963 nas 6h de Fuji, onde terminaram no sexto posto.

Começando pela qualificação, coube desta vez AFC a tarefa de qualificar, com o piloto luso a obter o 8º melhor tempo. Na corrida foi também Félix da Costa a efetuar o arranque e o turno inicial, com um excelente ritmo, chegando a rodar no top 3, mas a verdade é que os Toyota estavam com um ritmo superior e a batalha da Hertz Team JOTA acabou por ser com os Porsches oficiais e com os Ferraris. No final o 6º lugar foi mais um passo positivo, no desenvolvimento do carro e na preparação da temporada 2024, onde a equipa quer estar na máxima força, na batalha pelos lugares do pódio de uma forma consistente.

Para António Félix da Costa “foi uma corrida boa no geral. Mostrámos boa performance em pista e acredito que demos mais um passo no conhecimento do nosso Porsche 963. No fundo, acho que estamos cada vez mais fortes e próximos dos nossos adversários e em breve estarmos na batalha pelos lugares do pódio. Estamos contentes com a nossa progressão, mas sabemos que temos ainda muito trabalho pela frente, para lutarmos de igual para igual com os carros da frente.”