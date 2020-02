WEC, 6h COTA: Domínio Rebellion, vitória portuguesa na LMP2

A Rebellion venceu novamente no WEC, batendo claramente os Toyota enquanto na LMP2 venceu a equipa de Filipe Albuquerque, que vai ter novamente a companhia de António Félix da Costa no pódio, já que este último foi terceiro.

FOTO JB Photopress/José Bispo

Gustavo Menezes, Bruno Senna e Norman Nato asseguraram para a Rebellion Racing a segunda vitória do ano no Mundial de Endurance. Os homens do carro #1, o Rebellion R13 Gibson, depois de arrancarem da pole, lideraram desde o início da corrida cedendo apenas a dianteira durante uma sequência de paragens nas boxes ao Toyota TS050 Hybrid #8 de Brendon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi, que terminaram a corrida 51.524 segundos mais atrás.

Apenas duas semanas depois de se ter ficado a saber que a Rebellion vai sair dos desportos motorizados, a equipa venceu na prova do EUA com grande facilidade, e o mesmo se pode dizer quanto ao segundo lugar do Toyota #8, com o segundo carro nipónico a terminar na terceira posição, mas a duas voltas dos vencedores e longe dos seus colegas de equipa.

O Toyota #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez, chegou a esta corrida com um handicap de 0.56 segundos face ao carro ‘irmão’ e por isso nunca houver, verdadeiramente, qualquer luta entre os três primeiros desta corrida. Com tanto Bop e EoT, quem fica confundido são os adeptos, numa competição que tem tanto de interessante quanto estranha. Quem viu o intenso domínio da Toyota há algum tempo, e só agora renovou o interesse pela disciplina, terá uma enorme dificuldade de perceber tão grandes mudanças.

FOTO JB Photopress/José Bispo

Pelo menos nas restantes categorias há grande e equilibrada competição, e na segunda mais importante, a LMP2, a vitória sorriu aos portugueses com a United AutoSports de Paul Di Resta, Filipe Albuquerque e Phil Hanson a vencer pela segunda vez consecutiva, chegando desta forma à liderança do campeonato. A equipa de Albuquerque ultrapassou uma paragem não programada nas boxes devido a problemas no Oreca 07 Gibson #22 com um forte recuperação dos três pilotos da equipa a levá-los à dianteira, com Paul Di Resta a recuperar a dianteira a 20 minutos do fim da corrida, acabando mesmo por terminar 24.152s na frente do Oreca 07 Gibson #37 da Jackie Chan DC Racing de Will Stevens, Ho-Pin Tung e Gabriel Aubry, que entraram para esta corrida na frente do campeonato.

A fechar o pódio da classe ficou o carro de António Félix da Costa, o Oreca 07 Gibson #38, do português, Roberto Gonzalez e Anthony Davidson.

Na LMGTE Pro, Nicki Thiim e Marco Sorensen, pilotos da Aston Martin Racing, ampliaram a sua liderança no campeonato com a vitória nas 6 Horas do Circuito das Américas. O duo liderou a maior parte da corrida na sua categoria e alcançaram a sua terceira vitória da temporada 2019-20.

Charlie Eastwood, Salih Yoluc e Jonny Adam venceram na LMGTE Am para a TF Sport depois duma excelente luta em pista com os seus colegas da Aston Martin, Paul Dalla Lana, Ross Gunn e Darren Turner.