WEC, 6 Horas Spa: Nova ‘pole position’ para Filipe Albuquerque

Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa, Phil Hanson e Paul Di Resta foram os pilotos mais rápidos na sessão de treinos cronometrados com vista às 6h de Spa-Francorchamps pontuáveis para o Campeonato do Mundo de Resistência LMP2. Ao volante do Oreca da United Autosports não deram hipótese à concorrência e alcançaram mais uma pole position.

Assim, o trio do carro #22 assume o favoritismo para uma corrida de especial importância, num campeonato que lideram e num circuito exigente que coloca sempre à prova as capacidades dos pilotos. Habitualmente só os melhores conseguem sobrepor-se com mestria. Filipe Albuquerque sabe o que lhe espera: uma corrida dura e disputada.

“É sempre importante conseguir a ‘pole position’ mais que não seja pelo ponto que somamos nas contas do campeonato. No final do ano, pode fazer a diferença. Em termos de corrida, e bom estar na frente, mas numa prova de seis horas, nem sempre é determinante. Este resultado faz-nos bem ao ego. Temos sido sempre, nesta pista, bem sucedidos, quer em ‘poles’ quer em vitórias. Logo é uma motivação para não quebrar esta sequência de resultados bem sucedidos”, começou por referir o piloto de Coimbra.

Na liderança do Campeonato e focado em arrecadar o título mundial, Filipe é perentório: “Queremos ganhar. Ganhar para consolidarmos a primeira posição no Campeonato e ganhar para manter a hegemonia de sucessos. Se esperamos facilidades? Não, não esperamos. Vai ser uma luta mas não tememos os nossos adversários. Temos como objectivo o título e vamos fazer tudo por isso em todas as provas”, rematou Albuquerque confiante.

A corrida será amanhã a partir das 12.30h e terá transmissão em directo no Eurosport 2.