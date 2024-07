WEC, 6 Horas São Paulo em direto no Eurosport

Acompanhe toda a ação das 6 Horas de São Paulo este domingo, dia 14 de julho, no Eurosport 2 ou na MAX a partir das 15:00h!

O Mundial de Resistência de Carros (FIA WEC) está de regresso à ação este domingo para 5.ª ronda do campeonato com as 6 Horas de São Paulo, no Brasil e vai poder ver tudo em direto no Eurosport e na MAX. É o regresso do FIA WEC ao Brasil depois de 10 anos de ausência.

O mítico circuito de Interlagos acolhe os 37 carros (19 hypercarros e 18 GT3) e 110 pilotos naquela que será a pista de menor extensão da temporada, com apenas 4,3 quilómetros. O espírito de Le Mans, prova que aconteceu no mês passado na anterior etapa do calendário, faz as malas e muda-se para o Brasil onde são esperados milhares de fãs para ver de perto carros e pilotos do Mundial de Resistência. Quem também é esperada é a chuva que ameaça cair durante a corrida e provocar alguns incidentes.

O Mundial de Pilotos é liderado pelo trio de pilotos da Porsche André Lotterer, Kévin Estre e Laurens Vanthoor com 99 pontos, mais 9 que Ferrari de António Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Quanto ao mundial de Construtores Porsche, Ferrari e Toyota estão apenas separadas por apenas 12 pontos.