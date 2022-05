WEC, 6 Horas de Spa: Henrique Chaves com boa estreia | AutoSport

Henrique Chaves teve uma boa estreia no Mundial de Endurance, tendo conquistado o segundo posto da sua classe nas 6 Horas de Spa-Francorchamps. O jovem de Torres Vedras debutava este fim-de-semana na mais importante competição de endurance do mundo e logo no exigente circuito desenhado na floresta das Ardenas, conhecido pelo seu traçado selectivo e pelas suas condições climatéricas instáveis.

Henrique Chaves foi-se adaptando bem ao seu novo ambiente, rodando em tempos competitivos desde as primeiras sessões de treinos-livres e Ben Keating, um dos seus colegas de equipa, colocou o Aston Martin Vantage AMR número trinta e três da TF Sport.

O piloto americano realizou os primeiros “stints” e, devido às vicissitudes da prova, entregou o carro inglês ao português no sétimo posto, o que implicava uma recuperação deste.

Apesar da chuva que se fez sentir durante o período em que esteve aos comandos do Aston Martin, Henrique Chaves realizou uma excelente recuperação subindo a segundo, o que permitia à equipa aspirar a um lugar do pódio e, até, à vitória.

No final, Marco Sorensen, o piloto que completa o trio do carro número trinta e três, cruzava a linha de meta na segunda posição a um segundo e meio dos vencedores.

Henrique Chaves estava evidentemente satisfeito com o desfecho da sua primeira corrida no Campeonato do Mundo FIA de Endurance – WEC. “Foi uma prova dura, em que tive de andar depressa em condições muito difíceis, com a chuva, situação em que nunca tinha pilotado o Aston Martin. Penso que realizei dois bons ‘stints’ recuperei de sétimo a segundo e contribui de forma decisiva para o resultado. Creio que, com outra estratégia poderíamos até vencer, mas foi um bom resultado, a equipa deu-nos um carro muito competitivo e também o Ben e o Marco estiveram fortes”, sublinhou o jovem de Torres Vedras.

Henrique Chaves faz um balanço positivo da sua primeira prova no “WEC” e aponta já para o futuro. “O nosso objectivo para esta prova era, antes de mais, conseguir recuperar pontos face aos primeiros classificados no campeonato, o que conseguimos, a diferença é agora de apenas seis pontos. Sinto que ainda tenho coisas para aprender no que diz respeito à pilotagem do Aston Martin, mas adaptei-me bem, assim como aos pneus Michelin. A próxima prova serão as 24 Horas de Le Mans, que será uma estreia para mim e de muita importância para a equipa, mas tenho ainda uma prova do European Le Mans Series e do GT World Challenge Europe Endurance Cup pela frente e agora é esse o meu foco”, concluiu o português.

A próxima prova do Campeonato o Mundo FIA de Endurance – WEC são as 24 Horas de Le Mans, no dia 11 de Junho. No próximo fim-de-semana, porém, tomará parte na segunda ronda das European Le Mans Series.

FOTO José Bispo