WEC, 6 Horas de Spa, Filipe Albuquerque: “chateado com tudo o que aconteceu” | AutoSport

Foi uma corrida dura aquela que Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Will Owen tiveram em Spa-Francorchamps onde decorreu a segunda jornada do Mundial de Resistência (WEC). Saindo da terceira posição da grelha, os pilotos do Oreca da United Autosports fizeram frente a inúmeras adversidades ao longo da corrida, conseguindo chegar ao segundo posto. No entanto, a cerca de 30 minutos do final da prova, um pião fê-los cair posições e sem tempo útil para voltar a recuperar. Cruzaram a linha de meta num inglório quinto lugar.

No final da corrida Filipe não escondia a frustração: “Estou chateado com tudo o que aconteceu! Sobrevivemos a todos os momentos difíceis: bandeiras vermelhas, chuva, incidentes e no final, quando estávamos em segundo, apanhámos um adversário que estava sem andamento e o Phil acabou por cometer um erro, fez um pião. Caímos posições e como faltava pouco tempo para o final da prova já não fomos capazes de recuperar o tempo perdido”, explicou o piloto de Coimbra.

Duas provas do Campeonato e dois resultados que não espelham o andamento do trio da United Autosports: “Hoje não conseguiríamos chegar à vitória, mas o segundo lugar seria o nosso resultado. Ver o desfecho em duas corridas seguidas terminar assim deixa um sabor amargo na boca. Esperamos que o enguiço termine na próxima prova em Le Mans”, concluiu Filipe Albuquerque.

As 24h de Le Mans têm lugar a 11 e 12 de Junho.



FOTO José Bispo