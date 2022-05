WEC, 6 horas de Spa, Félix da Costa: “Foi uma corrida de loucos” | AutoSport

António Félix da Costa foi terceiro classificado na segunda corrida da temporada do Mundial de resistência, FIA WEC, na sua classe a LMP2. Num fim de semana muito bom em termos individuais, efetuando turnos de condução que não deixaram ninguém indiferente, coube a António Félix da Costa a tarefa de efetuar o arranque, com o português a saltar de imediato para a liderança, num turno inicial de grande nível do piloto luso, que abriu uma distância de vinte segundos para o 2º classificado. A fase inicial parecia correr de feição ao carro #38 da JOTA, mas uma bandeira vermelha acabou por impedir Félix da Costa de lutar pela vitória nas 6 horas de Spa Francorchamps, numa prova onde a chuva acabou por ter um papel determinante.

Apesar de tudo, o piloto mostrava-se feliz no final: “Estou contente com este pódio. Foi uma corrida de loucos. com muitos safety cars e bandeiras vermelhas, onde mostrámos ritmo e performance para vencer, mas acabámos por terminar em 3º. Apesar de tudo estamos contentes e saímos de Spa cada vez mais confiantes e motivados para a próxima corrida, as 24 horas de Le Mans. Este campeonato é feito de regularidade e hoje mostrámos que somos uma das equipas fortes para lutar pelo título Mundial.”

O vencedor da corrida na classificação da LMP2 foi o carro da equipa WRT, pilotado por Frijns, Rast e Geleal, seguidos de Andrade, Nato e Habsburg, com o #38 da JOTA, de Félix da Costa, Gonzalez e Stevens a fecharem o pódio.

FOTO José Bispo