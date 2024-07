WEC, 6 horas de São Paulo: Toyota lidera, 10 carros em menos de 1s

Na segunda sessão de Treinos Livres das Rolex 6 Horas de São Paulo a Toyota e Lexus lideram nas categorias Hypercar e LMGT3.

Nos Hypercar, em Interlagos, Sébastien Buemi, brilhou ao estabelecer a volta mais rápida no Toyota GR010 Hybrid Hypercar nº 8, registando um tempo de 1m25,727s. Essa volta deu à Toyota uma ligeira vantagem sobre o seu carro irmão, o Toyota nº 7, pilotado por Nyck de Vries, que ficou apenas 0,033s atrás de Buemi.

A Ferrari AF Corse também mostrou a sua força, com Alessandro Pier Guidi no Ferrari nº 51 alcançando a terceira posição, a apenas 0,010s do tempo de De Vries nos últimos 15 minutos da sessão. Antonio Fuoco, no Ferrari nº 50, garantiu a quarta posição, consolidando a presença dominante das duas marcas na frente do pelotão.

A Cadillac Racing ficou com o quinto lugar graças a uma boa volta de Alex Lynn no Cadillac V-Series.R, destacando-se como um dos dois únicos carros da Hypercar a competir com duplas em vez de trios de pilotos. A Hertz Team JOTA posicionou os seus Porsche 963 Hypercar em sexto e sétimo lugar, com uma diferença mínima de 0,048s entre os dois carros.

Robert Shwartzman, no Ferrari nº 83 da AF Corse, conseguiu o oitavo tempo, seguido por Julien Andlauer, que colocou o Porsche nº 99 da Proton Competition na nona posição. O BMW M Hybrid nº 20, conduzido por Robin Frijns, completou o top 10 dos Hypercar.

A sessão foi marcada por dois períodos de bandeiras amarelas em toda a pista, necessários para a remoção de detritos.

LMGT3

Na categoria LMGT3, o Lexus nº 87 da Akkodis ASP, conduzido por Jose-Maria Lopez, foi o mais rápido, registando uma volta de 1m35,725s. Lopez partilha o carro com Esteban Masson e Takeshi Kimura. Esse desempenho trouxe alívio à equipa após o acidente do carro irmão nº 78 na FP1, que resultou em danos significativos. Arnold Robin, envolvido no acidente, recebeu alta do hospital e voltou à pista para apoiar a equipa.

O Lamborghini nº 60 da Iron Lynx, pilotado por Franck Perera, garantiu a segunda posição, mantendo um forte ritmo nesta temporada. Em terceiro lugar, Alessio Rovera no Ferrari nº 55 da VISTA AF Corse assegurou a presença de três diferentes construtores nas três primeiras posições da LMGT3.

A TF Sport conquistou a quarta posição com o Chevrolet Corvette nº 82, com Daniel Juncadella ao volante. Ian James, no Aston Martin nº 27 da Heart of Racing, terminou em quinto, sendo o mais rápido entre os Vantage, superando o McLaren nº 95 da United Autosports, que ficou na sexta posição.

A sessão de treinos livres demonstrou a competitividade e a alta performance das equipas, preparando o terreno para uma emocionante corrida nas 6 Horas de São Paulo.