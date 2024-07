WEC: 6 horas de São Paulo: Porsche na frente das duas classes, HyperCar e LMGT3

O Hertz Team JOTA terminou o terceiro treino livre no topo nos Hypercar. O Porsche da Manthey liderou a classe LMGT3.

Nos Hypercar, Callum Ilott marcou o ritmo na última sessão de treinos livres em Interlagos antes da sessão de qualificação desta tarde. O piloto n.º 12 da Hertz Team JOTA faz um melhor tempo de 1m24,297s no Porsche 963 dourado para liderar os 19 hipercarros em condições nubladas e ocasionalmente húmidas.

A Porsche Penske Motorsport ocupa o segundo e terceiro lugares, com o Porsche 963 n.º 5 a liderar o n.º 6. Matt Campbell e Kevin Estre marcaram os tempos respetivamente e os três primeiros estão separados por apenas 0,093s.

A Alpine mostra boa velocidade, com o quarto melhor tempo, com Charles Milesi a efetuar a volta mais rápida do Alpine A424 Hypercar n.º 35, em 1m24,644s. A BMW M Team WRT é quinta com o seu carro n.º 15, com Dries Vanthoor a registar uma volta de 1m24,682s. Este tempo é 0,1s mais rápido do que o Lamborghini SC63, que continua a prometer progressos com Daniil Kvyat a efetuar o melhor tempo na sessão de 60 minutos.

O segundo Hertz Team JOTA Porsche termina a sessão na sétima posição, com Jenson Button, que conquistou o seu título de F1 de 2009 em Interlagos, a efetuar o melhor tempo de 1m24,764s

O Ferrari mais rápido da sessão é o vencedor de Le Mans Nº 50 499P, com Antonio Fuoco a registar o melhor tempo.

A fechar o top 10 estão o Ferrari n.º 83 da AF Corse e o hipercarro n.º 93 da Peugeot TotalEnergies

A Toyota Gazoo Racing termina a última sessão de treinos livres nas 13ª e 14ª posições, com o nº 7 a liderar o nº 8

O único incidente significativo da sessão aconteceu aos 25 minutos, quando o Alpine n.º 35 conduzido por Matthieu Vaxiviere e o Isotta Fraschini de Carl Bennett entram em contacto na curva do Bico do Pato. Ambos os carros continuam, mas Vaxiviere recebe um aviso devido à colisão.

Nos LMGT3, o Porsche 911 RSR LMGT3 nº 92 da Manthey PureRxcing, líder do Campeonato, marca o ritmo no FP3 com Aliaksandr Malykhin a conseguir o melhor tempo. O piloto alcançou uma volta em 1m35,488s e ficou à frente do McLaren LMGT3 n.º 95 da United Autosports por 0,062s. Nicolas Pino faz o melhor tempo no McLaren preto e cor de papaia.

As Iron Dames conquistaram a terceira posição no seu Lamborghini Huracan, com Sarah Bovy a registar um tempo de 1m35,639s. O segundo McLaren da United Autosports é quarto, com Gregoire Saucy a continuar a sua forte forma na equipa da United Autosports.

A TF Sport é quinta com o seu Corvette n.º 82, com Sebastien Baud a continuar a sua impressionante primeira época completa no WEC ao marcar o tempo

A completar os seis primeiros na LMGT3 está o Ferrari nº 54 da Vista AF Corse, conduzido pelo trio familiar de Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon

O Aston Martin mais bem colocado é o n.º 27 da Heart of Racing, com Alex Riberas a conseguir a volta mais rápida.

A qualificação para as Rolex 6 Horas de São Paulo realiza-se ainda esta tarde, com a sessão de qualificação LMGT3 seguida da Hyperpole. As sessões de qualificação Hypercar e Hyperpole seguir-se-ão pouco depois.