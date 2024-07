WEC/6 horas de São Paulo: Manthey PureRxcing domina LMGT3

A Manthey PureRxcing conquistou a sua segunda vitória na temporada do WEC, com o Porsche 911 GT3 n.º 92, conduzido por Alex Malykhin, Joel Strum e Klaus Bachler, a receber a bandeira axadrezada nas Rolex 6 Horas de São Paulo.

O Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 27 da Heart of Racing Team estava no encalço do Porsche da Manthey na fase final da corrida, mas uma penalização por drivethrough acabou com a luta renhida.

O Aston Martin partilhado por Riberas, Ian James e Daniel Mancinelli acabou por terminar com uma volta de atraso em relação ao Porsche n.º 92, obtendo o seu melhor resultado da época até agora, com o P2.

A equipa britânica United Autosports garantiu o seu primeiro pódio da época com o McLaren 720S GT3 Evo n.º 95 de Marino Sato, Nico Pino e Josh Caygill, enquanto o carro irmão n.º 59 conduzido pelo ‘herói’ da casa, Nicolas Costa, Gregoire Saucy e James Cottingham terminou em quarto.

O terceiro lugar da United Autosports neste fim de semana marca o sexto fabricante diferente a terminar no pódio na LMGT3 até agora este ano.

Os cinco primeiros foram completados pela Team WRT e pelo BMW M4 LMGT3 nº 46, partilhado por Maxime Martin, Valentino Rossi e Ahmad Al Harthy.

Noutros lugares, foi uma dor de cabeça para a equipa n.º 85 da Iron Dames, que partiu da pole e viu a formação exclusivamente feminina assumir a liderança do pelotão de 18 GT3. O Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 foi levado para as boxes após duas horas de corrida devido a fugas de fluidos, o que acabou por fazer com que o carro se retirasse da corrida.

O único outro carro LMGT3 a abandonar a corrida foi o TF Sport n.º 82, uma vez que Daniel Juncadella foi forçado a parar o Corvette Z06 LMGT3.R na curva da Ferradura devido a um problema mecânico.

Com o carro irmão Manthey Porsche de Yasser Shahin, Richard Lietz e Morris Schuring a terminar fora dos pontos, a equipa n.º 92 passou a ter uma vantagem de 25 pontos na classificação do Troféu de Resistência para Equipas GT3, quando ainda faltam três rondas do WEC. A Manthey EMA tem um total de 75 pontos, com a Team WRT um ponto atrás, com 74.

A temporada do FIA WEC vai agora fazer uma pequena pausa de verão antes do campeonato regressar aos EUA para a sexta ronda da temporada, o Lone Star Le Mans no Circuito das Américas em Austin, Texas (30 de agosto – 1 de setembro).