WEC, 6 Horas de São Paulo: Kamui Kobayashi coloca Toyota na pole, Iron Dames na frente nos LMGT3

Thomas Flohr, no Ferrari Vista AF Corse nº 54, recebe a bandeira vermelha no início da sessão depois de ter capotado na Curva 4.

A completar os seis primeiros, ficou colocado o BMW M4 LMGT3 n.º 31 da Team WRT, conduzido por Darren Leung. O resto das posições do Top 10 LMGT3 é preenchido pelo 7º Vista AF Corse Ferrari nº 55; 8º TF Sport Corvette nº 81; 9º Heart of Racing Aston Martin nº 27 e 10º Vista AF Corse Ferrari nº 54

As restantes posições do top 10 da Hyperpole foram preenchidas pelo 7º Nº 12 Hertz Team JOTA Porsche; 8º Nº 38 Hertz Team JOTA Porsche; 9º Nº 51 Ferrari AF Corse e 10º Nº 20 BMW M Team WRT

O Hypercar da Cadillac Racing, conduzido por Alex Lynn ficou no quarto lugar com uma volta de 1m23,396s para se colocar entre os Toyota e os Porsche. O Porsche Penske Motorsport n.º 6 de Kevin Estre foi quinto, à frente do recente vencedor de Le Mans, Antonio Fuoco, no Ferrari AF Corse 499P Hypercar n.º 50.

Matt Campbell, a bordo do Porsche Penske Motorsport n.º 5, é o Porsche 963 mais bem classificado com uma marca de 1m23,331. O australiano tem uma breve falha na sua volta de aquecimento, mas mesmo assim logrou qualificar-se na segunda linha da grelha.

Nos Hypercar, Kamui Kobayashi, no n.º 7 da Toyota Gazoo Racing conquistou a pole position depois de ter efetuado uma sensacional volta em 1m23,140s. O japonês bateu o seu companheiro de equipa Sebastien Buemi no Toyota Gazoo Racing GR010 Hypercar n.º 8 por 0,122s, e assegurou a primeira pole position da época para a Toyota.

Kamui Kobayashi conquistou a Hyperpole para a Toyota enquanto as Iron Dames fez a pole da classe LMGT3, nas 6 Horas de São Paulo, quinta ronda do FIA WEC.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI