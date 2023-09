WEC, 6 Horas de Fuji: Toyota ‘reserva’ primeira linha, Ferrari com dificuldades | AutoSport

Ao mesmo tempo que a Toyota assegura a primeira linha da grelha de partida para a sua corrida ‘caseira’ do Mundial de Resistência, WEC, que este fim de semana se realiza em Fuji, A Ferrari teve alguns problemas e tem o seu melhor carro apenas na sexta posição.

Kamui Kobayashi assegurou a pole para o Toyota GR010 Hybrid #7, com o carro ‘irmão’ em segundo lugar a 0.624s com Brendon Hartley. Logo a seguir, os dois Porsche 963 de fábrica da Penske.

No quinto posto o Cadillac V-Series.R a solo, conduzido por Alex Lynn.

A Ferrari teve uma sessão de qualificação complicada com os seus 499Ps apenas a conseguir o sexto e sétimo lugares da grelha, sendo que pela primeira vez esta época não têm um dos seus carros entre os três primeiros duma qualificação. James Calado foi o melhor da Ferrari.

Segue-se o Porsche da hertz Team Jota de António Félix da Costa, em oitavo, seguido do Proton de Neel Jani e dos dois Peugeot 9X8, em 10º e 11º lugares, com Mikkel Jensen e Loic Duval ao volante.

O único Vanwall Vandervell 680 foi 12º com Tristan Vautier ao volante.

A United Autosports de Filipe Albuquerque liderou a qualificação da LMP2 com Philip Hanson a fazer a volta que deu a pole, que é a primeira do ano para o Oreca 07 #22 e a terceira de sempre para a equipa.

Hanson registou um melhor tempo de 1m32,182s no carro que partilha com Filipe Albuquerque e Frederick Lubin, que ficou a apenas 0,091s na frente do rival mais próximo Louis Deletraz no Oreca #41 da WRT.

Oliver Jarvis colocou os dois carros da United entre os três primeiros.

Nos GTE Am, Ben Keating colocou a Corvette Racing na frente, naquela que é a terceira pole da época, com o Corvette C8.R também guiado por Nicky Catsburg e Nico Varrone, a baterem Sarah Bovy e o Porsche da Iron Dames, por escassos 0,035s.

FOTO Phillippe Nanchino