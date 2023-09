WEC, 6 Horas de Fuji: Filipe Albuquerque na ‘pole position’ dos LMP2 | AutoSport

Filipe Albuquerque vai arrancar da ‘pole position’ para as 6h de Fuji no Japão, penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Resistência, na sua categoria. O piloto português e os seus companheiros de equipa na United Autosports, Phil Hanson e Frederick Lubin querem alcançar a vitória numa pista tradicionalmente complicada para a equipa.

O resultado conseguido por Hanson, o piloto que disputou o treino cronometrado, mostra bem a competitividade do Oreca #22, nada que para já surpreenda Filipe Albuquerque: “Desde os treinos livres que sabíamos que estávamos competitivos e que tínhamos carro para discutir o primeiro lugar. O Phil esteve muito bem, fez uma volta excelente e no fundo este resultado traduz o que estávamos à espera. E estamos muito contentes com isso, porque esta pista nunca foi fácil para nós. É um bom presságio”, começou por explicar o piloto de Coimbra

Para a corrida as expectativas são boas, mas ao mesmo tempo cautelosas: “São seis horas de corrida e tudo pode acontecer para o bom e para o mau. Estar na frente é uma ajuda grande, mas não é determinante. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho certinho, sem erros e focados no objetivo. Espero mesmo conseguir a vitória ou pelo menos ficar na frente dos mais diretos adversários na luta pelo título”, rematou Filipe Albuquerque. As 6h de Fuji começam na madrugada de domingo, 10 setembro, pelas 3h da madrugada em Portugal e têm transmissão em direto no Eurosport.