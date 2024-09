WEC: 6 Horas de Fuji cruciais na discussão dos títulos

As 6 Horas de Fuji vão ser uma ronda crucial no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) de 2024, com as equipas a deslocarem-se ao icónico Fuji Speedway, que oferece uma mistura única de longas retas e curvas técnicas. A Toyota, com o seu forte historial em Fuji, pretende garantir a sua primeira vitória em casa da temporada, embora o campo dos Hypercars tenha sido mais competitivo do que nunca, com diferentes vencedores em cada uma das seis rondas anteriores.

O domínio da Toyota em Fuji está bem estabelecido, tendo vencido nove das últimas dez edições. No entanto, o desafio da Porsche e da Ferrari, ambos próximos na classificação entre os construtores e de pilotos, faz desta uma das épocas mais disputadas da história recente do WEC.

Na categoria de Hypercar, a Toyota tem uma curta vantagem de 11 pontos sobre a Porsche, enquanto a Ferrari se mantém na disputa, ficando apenas 19 pontos atrás. No mundial de pilotos é igualmente tenso, com o trio da Porsche Penske Motorsport a liderar com apenas 12 pontos de vantagem sobre Kobayashi e de Vries, da Toyota, e o trio vencedor de Le Mans da Ferrari, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

A natureza competitiva desta época, com diferentes equipas a assegurarem vitórias em cada corrida, garante que Fuji será fundamental para determinar quem detém a vantagem para a última ronda do ano. Com equipas como a AF Corse e a Hertz Team JOTA da Porsche a lutarem por posições nas classificações da Taça do Mundo de Equipas em Hypercar e da LMGT3, todos os pontos contam.

Será que a Toyota continuará a dominar em casa, ou será que outro fabricante aproveita a oportunidade para agitar a corrida pelo título? As respostas serão dadas no sopé da montanha mais alta do Japão, naquela que se tornou numa das épocas mais emocionantes do WEC de que há memória recente.

O fim de semana da prova japonesa começa na sexta-feira, 13 de setembro – treinos às 3 horas e 7:30 horas – com a qualificação agendada para sábado a partir das 6:20h, depois da última sessão de treinos às 2:20h. A partida para as 6 Horas de Fuji será dada às 3h00 de domingo, 15 de setembro.

Lista de inscritos: