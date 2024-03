WEC: 581km realizados por Sebastian Vettel aos comandos do Porsche 963 em Aragão

O tetracampeão do Mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel testou hoje o Porsche 963 no circuito de Motorland Aragón. O alemão completou um total de 118 voltas num total de 581 quilómetros em dois ‘stints’. Para Vettel, foi o primeiro teste em pista com um protótipo híbrido de acordo com os regulamentos LMDh, enquanto a Porsche Penske Motorsport prepara-se para as 24 Horas de Le Mans.

Com tempo seco, temperaturas do asfalto entre 20 e 25 graus Celsius, Vettel completou quase dois Grandes Prémios em Aragão sem qualquer problema. “Claro que também estou atento a outras disciplinas do desporto automóvel e conheço muitos pilotos que estão activos no WEC e em Le Mans”, explicou o piloto alemão. “A certa altura, a minha curiosidade foi tão grande que tive a ideia de experimentar eu próprio. A Porsche deu-me a oportunidade de testar um hipercarro atual com o 963. Após o ajuste do banco, a sessão no simulador e o arranque em Weissach, já tinha uma boa sensação. Conduzir o Porsche 963 na pista, aqui em Aragão, foi muito divertido. Primeiro, tive de me habituar a tudo e encontrar o meu ritmo. A experiência de condução é diferente simplesmente devido ao teto sobre a cabeça, bem como ao facto de lidar com o maior peso e os pneus. Os pilotos de fábrica da Porsche foram muito prestáveis e explicaram-me o que era especial e aquilo a que me tinha de habituar. Isso facilitou-me as coisas”.

Jonathan Diuguid, diretor geral da Porsche Penske Motorsport, salientou que “ter Sebastian Vettel aqui é uma oportunidade única para a equipa. É tetracampeão do Mundo de Fórmula 1. Tem uma enorme experiência com sistemas híbridos e carros de corrida de alto desempenho. Ter a sua perspetiva única e fresca sobre o estado do carro e dar feedback sobre os nossos sistemas e desempenhos é uma oportunidade única. Estamos felizes por o ter aqui. Saiu do carro com um sorriso, o que é muito bom”.

Para além de Vettel, um total de sete pilotos de fábrica da Porsche estão no teste. Matt Campbell, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki vão partilhar o Porsche 963 com o número de partida 5 no WEC, enquanto Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor vão conduzir o carro irmão com o número 6. A eles juntar-se-á o atual campeão do DTM, Thomas Preining.