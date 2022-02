WEC: 37 inscritos na lista provisória para Sebring | AutoSport

A primeira versão da lista de inscritos para as 1000 Milhas de Sebring – a jornada de abertura da temporada para o Campeonato Mundial de Endurance da FIA de 2022, que celebra o seu décimo aniversário este ano – apresenta uma grelha de 37 carros.

A primeira prova do WEC de 2022 (16-18 de Março) marcará uma série de estreias para o campeonato, incluindo a introdução de um novo combustível totalmente renovável da TotalEnergies: Excellium Racing 100. Este combustível 100% renovável será produzido à base de bioetanol e permite uma poupança de emissões de gases com efeito de estufa (GHG) de pelo menos 65% em comparação com os combustíveis fósseis tradicionais.

A Sebring verá também Hypercars em acção pela primeira vez em solo americano como Toyota Gazoo Racing, Glickenhaus Racing e Alpine’s A480 – Gibson. Dos 12 pilotos inscritos na categoria Hypercar, haverá um piloto da casa: Ryan Briscoe da Glickenhaus, um australiano-americano que irá competir ao lado dos franceses Olivier Pla e Romain Dumas no esquadrão Glickenhaus com bandeira americana.

Será também a primeira jornada para a marca americana Corvette Racing, que disputará uma campanha a tempo inteiro no WEC com a icónica marca de automóveis americana ansiosa por começar com força diante dos fãs da casa. O Chevrolet Corvette C8.R No. 64 será conduzido por Tommy Milner e Nick Tandy enquanto se preparam para enfrentar a Ferrari e a Porsche na categoria LMGTE Pro, que entraram ambos com dois carros (o Ferrari 488 GTE Evo e o Porsche 911 RSR-19) na classe.

Por outro lado, um recorde de 15 carros de LMP2 irá lutar em Sebring com a Richard Mille Racing Team, que já confirmou que o oito vezes Campeão do Mundo de Rally Sebastien Ogier irá competir com o pelotão em 2022 ao lado de Charles Milesi e Lilou Wadoux. A WRT, Campeã do LMP2, anunciou também ontem os seus pilotos e, como sempre, a qualidade dos nomes que competem no LMP2 é extremamente forte, esperando-se uma acção roda a roda durante toda a prova das 1000 Milhas. Destaque óbvio para os pilotos portugueses Filipe Albuquerque e António Félix da Costa que são duas das principais estrelas do pelotão e dos mais fortes candidatos ao título.

Entretanto, em LMGTE Am haverá 13 equipas a tentar a vitória, incluindo os vencedores de 2019 Sebring Dempsey-Proton Racing, que irão colocar em campo dois carros. A TF Sport será outra escolha popular entre os fãs da casa, uma vez que o americano Ben Keating irá conduzir o #33 Aston Martin Vantage AMR ao lado dos companheiros de equipa Florian Latorre e Marco Sorensen.

Com o clássico das 12 Horas de Sebring do IMSA WeatherTech Sportscar Championship a acontecer no dia seguinte (19 de Março), os fãs terão mais uma vez a oportunidade de ver o espantoso ‘Super Sebring’ com jornada dupla, que significa mais corrida, mais acção e o dobro da diversão!

A acção oficial nas pistas do WEC começa na quarta-feira 16 de Março, com as 1000 Milhas de Sebring a começarem ao meio-dia, hora local, na sexta-feira 18 de Março.

Lista de inscritos AQUI