WEC, 24h Le Mans: Pode haver novo reagendamento

A prova das 24h de Le Mans, a contar para o Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), pode vir a ser reagendada novamente. Esta prova corre-se habitualmente em junho, mas a crise da pandemia coronavírus (COVID-19) fez com que se reagendasse a corrida para setembro.

Mesmo assim, o presidente do ACO, Pierre Fillon, em declarações ao autosport.com, disse que há uma possibilidade de haver mais um reagendamento, para o mais tardar, em novembro.

“Se as autoridades no final de julho nos disserem que é impossível correr em setembro, teremos que fazer em outubro ou novembro. Não serão as mesmas 24h a que estamos habituados, mas temos excelentes pilotos e somos muito profissionais.”

Apesar da corrida ainda não ter sido cancelada, para além dos reagendamentos, também existe a possibilidade de correr com um número reduzido de espetadores, com um limite de 5000.