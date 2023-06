WEC, 24H Le Mans: Os dois Ferrari 499P foram os mais rápidos no dia de testes | AutoSport

Antonio Fuoco levou o Ferrari 499O nº50 ao topo da tabela de tempos no final da primeira sessão de treinos livres do dia de testes oficiais da edição centenário das 24 Horas de Le Mans, que se realizam no próximo fim de semana e que contam para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA. No treino da tarde, foi a vez de Antonio Giovinazzi liderar a tabela de tempos.

Fuoco precisou de 3:30.686s para completar a sua volta mais rápida no treino matinal, batendo o Peugeot 9X8 nº94 de Gustavo Menezes por 0.660s, enquanto Yifei Ye registou o terceiro tempo mais rápido (3:31.477s) aos comandos do Porsche 963 nº 38 da Hertz Team JOTA, fazendo do protótipo privado o mais rápido Porsche da sessão inaugural. Este será o carro que terá António Félix da Costa aos comandos na próxima semana, já que este fim de semana o piloto luso não esteve presente por ter competido na ronda indonésia do campeonato do Mundo de Fórmula E.

A fechar os cinco mais rápidos, ficaram James Calado no Ferrari nº51 e o Toyota nº7 de Mike Conway. O piloto da Toyota terminou o treino com um acidente que levou o carro a embater nas barreiras na zona de Tertre Rouge, resultando em alguns danos na frente do protótipo japonês.

Mais uma vez, foi a Ferrari-AF Corse que esteve no topo da tabela de tempos com os seus dois Ferrari 499P. O tempo mais rápido do dia foi registado por Antonio Giovinazzi com 329.504s no carro nº51.

Laurens Vanthoor foi o segundo mais rápido no Porsche 963 da Porsche Penske nº6, a pouco mais de um décimo do tempo de Giovinazzi, seguido de Felipe Nasr foi o quinto mais rápido com o Porsche #75 no final, logo à frente do Porsche #5 de Frederic Makowiecki.

A Cool Racing estabeleceu o tempo mais rápido na classe LMP2 com o Oreca nº 47 a registar a melhor volta em 3:36.409s, com Reshad de Gerus aos comandos no treino matinal, enquanto à tarde foi Pietro Fittipaldi no nº28 da JOTA que registou o melhor tempo, em 3:35,472s.

O Ferrari 488 GTE Evo n.º 66 da JMW Motorsport liderou a tabela de tempos em ambas as sessões nos GTE-Am.

