WEC, 24H Le Mans: 62 carros em pista na edição centenário (c/ horário) | AutoSport

A 91ª edição das 24 Horas de Le Mans marca o centenário da corrida clássica francesa de resistência, que foi disputada pela primeira vez em 1923. A prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) terá um total de 62 carros em pista partilhados por 186 pilotos. Com um total de 50 pontos em jogo para os vencedores das três classes (Hypercar, LMP2 e LMGTE Am), Le Mans é crucial na corrida ao título de 2023.

O alinhamento de hipercarros para Le Mans deste ano conta com 16 carros de sete marcas diferentes, o maior número de inscritos desde 2011 devido à entrada de construtores na classe rainha do WEC. A lista de inscritos tem também 24 carros entre os LMP2 e 21 na classe LMGTE Am.

A Toyota Gazoo Racing e o seu par de Toyota GR010 Hybrids lidera o pelotão dos hipercarros. O construtor japonês ainda não foi derrotado esta época, mas a Ferrari AF Corse, a Porsche Penske Motorsport e a Cadillac Racing já conquistaram pódios esta época e vão estar à procura da sua primeira vitória da temporada, ainda para mais na edição centenário de Le Mans. O prémio é muito maior do que em qualquer outra prova do mundial.

Tanto a Porsche Penske Motorsport como a Cadillac Racing vão colocar em pista três protótipos, com a Ferrari a regressar à luta após uma ausência de 50 anos da classe de topo com os seus 499P.

Trinta anos depois da Peugeot ter conquistado a vitória à geral em Le Mans, a Peugeot TotalEnergies vai disputar a corrida com um par de Peugeot 9X8 Hypercars e depois de uma forte estreia em Spa-Francorchamps, no mês passado, a Hertz Team JOTA, no Porsche 963 privado – com António Félix da Costa entre os pilotos da tripulação – irá mais uma vez reforçar a presença da Porsche na classe, juntamente com os três carros oficiais da Porsche Penske Motorsport.

A completar a lista de inscritos nesta classe estará a Glickenhaus Racing, com dois Glickenhaus 007, bem como a Floyd Vanwall Racing com o seu único Vanwall Vandervell 680 e já sem Jacques Villeneuve.

Em termos de BoP, a FIA e o Automobile Club de l’Ouest chegaram à conclusão que “as diferenças entre os diferentes carros com especificações LMH que competem na classe Hypercar são maiores do que o inicialmente previsto” e por isso o Comité do WEC decidiu alterar os valores anteriores para “garantir condições equitativas na classe Hypercar”, entre os LMH e os LMDh.

Assim, os dois Toyota estão mais pesados 37kg do que nas rondas anteriores (peso total de 1080kg), os Ferrari pesam mais 24kg (peso total 1064kg) e os Cadillac mais 11kg (1046kg). Ainda com um ligeiro aumento de peso, mais 3kg, os Porsche passam a pesar 1048kg no total. Todos os restantes Hypercar mantêm o peso das rondas anteriores – 1030kg o Glickenhaus; 1042kg os Peugeot e 1030kg o Vanwall.

Houve ainda mudanças em termos de energia, com a Toyota a receber um aumento de 4MJ por stint (no total 908MJ máximos por stint), a Ferrari mais 2MJ (901MJ) e a Cadillac mais 1MJ (905).

Em LMP2, são apenas oito pontos que separam os dois primeiros classificados, a United Autosports e a WRT. Entretanto, cinco pontos separam a equipa #23 da United Autosports, a #63 da Prema Racing e a única equipa da Inter Europol Competition na luta pela terceira posição.

Na classe LMGTE Am, a Corvette Racing lidera com um total de 82 pontos, graças a duas vitórias e um segundo lugar na ronda anterior em Spa-Francorchamps. A Richard Mille AF Corse é a segunda classificada, com a equipa animada pela sua vitória na Bélgica no mês passado, com Lilou Wadoux a tornar-se a primeira vencedora feminina da classe no WEC. A equipa da Iron Dames, composta por Rachel Frey, Michelle Gatting e Sarah Bovy, espera que a sua sorte mude, depois de ter mostrado um excelente ritmo esta época, apesar de ainda não ter conseguido a sua primeira vitória.

Fora das três classes, correrá o Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR modificado pela famosa equipa de stock car Hendrick Motorsports e inscrito sob a bandeira Garage 56, reservada a um carro inovador. O carro será partilhado por Jenson Button, Mike Rockenfeller e Jimmie Johnson.

Horário

Quarta-feira, 7 de junho

Treino Livre 1 – 13:00

Q1 – 18:00

Treino Livre 2 – 21:00

Quinta-feira 8 de junho

Treino Livre 3 – 14:00

Hyperpole – 19:00

Treino Livre 4 – 21:00

Sábado 10 de junho

Treino Livre 5 – 11:00

Corrida – 15:00