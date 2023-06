WEC, 24 Horas de Le Mans: Uma corrida a não perder | AutoSport

A mítica prova das 24 Horas de Le Mans já é normalmente uma altura no calendário do desporto automóvel em que não se fica indiferente, mas a edição número 91 promete ser ainda melhor do que todas as anteriores. No mesmo ano em que se celebra o centenário de Le Mans, a classe principal do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) ganhou um novo alento com a vinda de mais construtores e equipas privadas para garantirem mais concorrência e emoção. Nas restantes classes do campeonato, entre os LMP2 as lutas são sempre constantes e os LMGTE-Am fazem a sua última aparição em Le Mans.

My unofficial Spotter's Guide for #LeMans24 is now available at:https://t.co/GenaFAhTVa



Enjoy the race! Updates may follow.



Big thanks to @roddie_digital for hosting the page, to @paulmarquardt for checking the guide and @dsceditor for helping with liveries! #LeMansCentenary pic.twitter.com/4HMcYvjdLk — Mateusz Grosiak (@GrosiakMateusz) June 6, 2023

Portugal tem dois representantes em duas das classes. António Félix da Costa estará aos comandos do Porsche 963 privado da Hertz Team JOTA na classe Hypercar e Filipe Albuquerque irá lutar pelo triunfo nos LMP2 no Oreca #22 da United Autosports, a sua 10ª participação em Le Mans. Destaca-se ainda a presença do luso-angolano Rui Andrade em LMP2 pela WRT e ainda a equipa portuguesa Algarve Pro Racing com os pilotos George Kutz, James Allen e Colin Braun na mesma classe. Isto só em pista a competir, porque lusos não faltam ao longo de toda a prova, desde a sala do Race Control aos postos de comissários de pista e bancadas.

As 24 Horas de Le Mans têm sido dominadas sobretudo pelos alemães, com a Porsche à cabeça com 19 triunfos, seguida da Audi com 13 e em terceiro a Ferrari com 9 vitórias. Contudo, a Toyota, que venceu as 5 últimas corridas, mantém-se como a grande favorita, como explicou Tom Kristensen em exclusivo ao AutoSport, mas há uma enorme expectativa do que podem fazer os dois Ferrari 499P no regresso da marca italiana à clássica da resistência e a Porsche com os dois 963 oficiais e o privado da Hertz Team JOTA.

Para quem fica em casa, a corrida pode ser seguida no Eurosport, que volta a dar cobertura total ao evento em Le Mans, a partir do dia 7 de junho, emitindo treinos livres, qualificação, hyperpole, ‘warm-up’ e corrida. O canal conta ainda com programas extra onde é feita a análise da ação pelos melhores especialistas como Tom Kristensen, o vencedor de 9 edições de Le Mans. A corrida será acompanhada com a narração de Vítor Sousa e Miguel Roriz e comentários de Ricardo Grilo e Nuno Filipe Pereira.

HORÁRIOS DE TRANSMISSÃO NO EUROSPORT DAS 24 HORAS DE LE MANS

QUARTA-FEIRA, 7 DE JUNHO

QUALIFICAÇÃO – EUROSPORT 2 –17:45H

TREINOS LIVRES 2.ª SESSÃO – EUROSPORT 2 – 20:45H

QUINTA-FEIRA, 8 DE JUNHO

HYPERPOLE – EUROSPORT 2 – 18:45H

TREINOS LIVRES 4.ª SESSÃO – EUROSPORT 1 – 20:45H

SEXTA-FEIRA, 9 DE JUNHO

100 ANOS DE LE MANS – EUROSPORT 1 – 21:00H

SÁBADO, 10 DE JUNHO

WARM UP – EUROSPORT 2 – 10:45H

PRÉ-CORRIDA – EUROSPORT 2 – 14:00H