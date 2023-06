WEC, 24 Horas de Le Mans (horário): Festa começa no domingo | AutoSport

A 91ª edição das 24 Horas de Le Mans marca o centenário da corrida clássica francesa de resistência, que foi disputada pela primeira vez em 1923. A prova em Le Mans, que se realiza de 10 a 11 de junho, marca ainda a passagem da primeira metade da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), e terá um total de 62 carros partilhados por 186 pilotos prontos para enfrentar o circuito de 13,6 quilómetros, onde os hipercarros atingem velocidades na ordem dos 330 km/h.

Com um total de 50 pontos em jogo para os vencedores das três classes (Hypercar, LMP2 e LMGTE Am), Le Mans é crucial na corrida ao título de 2023. E para fazer a festa completa, 300.000 espectadores são esperados junto ao traçado francês.

O alinhamento de hipercarros para Le Mans deste ano conta com 16 carros de sete marcas diferentes, o maior número de inscritos desde 2011 devido à entrada de construtores na classe rainha do WEC. A lista de inscritos tem também 24 carros entre os LMP2 e 21 na classe LMGTE Am.

A Toyota Gazoo Racing e o seu par de Toyota GR010 Hybrids lidera o pelotão dos hipercarros. O construtor japonês ainda não foi derrotado esta época, mas a Ferrari AF Corse, a Porsche Penske Motorsport e a Cadillac Racing já conquistaram pódios esta época e vão estar à procura da sua primeira vitória da temporada, ainda para mais na edição centenário de Le Mans. O prémio é muito maior do que em qualquer outra prova do mundial.

Tanto a Porsche Penske Motorsport como a Cadillac Racing vão colocar em pista três protótipos, com a Ferrari a regressar à luta após uma ausência de 50 anos da classe de topo com os seus 499P.

Trinta anos depois da Peugeot ter conquistado a vitória à geral em Le Mans, a Peugeot TotalEnergies vai disputar a corrida com um par de Peugeot 9X8 Hypercars e depois de uma forte estreia em Spa-Francorchamps, no mês passado, a Hertz Team JOTA, no Porsche 963 privado – com António Félix da Costa entre os pilotos da tripulação – irá mais uma vez reforçar a presença da Porsche na classe, juntamente com os três carros oficiais da Porsche Penske Motorsport.

A completar a lista de inscritos nesta classe estará a Glickenhaus Racing, com dois Glickenhaus 007, bem como a Floyd Vanwall Racing com o seu único Vanwall Vandervell 680 e já sem Jacques Villeneuve.

A ação em pista vai arrancar no domingo, 4 de junho, com o dia de testes oficial, e a semana da corridas começa na quarta-feira, 7 de junho, com a qualificação a ter lugar na quinta-feira.

As 24 horas terão início às 15h00 de sábado.

Horário

Domingo, 4 de junho

Testes

Quarta-feira, 7 de junho

Treino Livre 1 – 13:00

Q1 – 18:00

Treino Livre 2 – 21:00

Quinta-feira 8 de junho

Treino Livre 3 – 14:00

Hyperpole – 19:00

Treino Livre 4 – 21:00

Sábado 10 de junho

Treino Livre 5 – 11:00

Corrida – 15:00

Foto: JB Photopress/José Bispo