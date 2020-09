WEC 2021 com seis provas

O Mundial de Endurance de 2021 vai realizar-se totalmente em 2021 e terá seis eventos. A razão é simples: contenção de custos. A temporada de 2021 está prevista arrancar no Sebring International Raceway, a ‘meias com a IMSA, em meados de março, tal como já sucedeu anteriormente. Está marcado um teste de dois dias de pré-época para o fim-de-semana anterior, também em Sebring.

Há um senão: A prova pode ter que ser substituída por uma corrida na Europa, dependendo da evolução da pandemia de Covid-19.

Seguem-se as rondas europeias de Spa-Francorchamps, as 24 Horas de Le Mans e uma corrida de seis horas em Monza em julho. Depois, o regresso a Fuji e o final de temporada será no Bahrein em novembro. Desta feita, não haverá conflitos com a IMSA. O calendário será submetido a Conselho Mundial da FIA para aprovação, em dezembro.

Mundial de Endurance 2021 (Provisório):

13/14 de março – Teste de pré-época (Sebring)

19 de março – 1000 Milhas de Sebring

1 de maio – 6 Horas de Spa

12713 de junho – 24 Horas de Le Mans

18 de julho – 6 Horas de Monza

26 de setembro – 6 Horas de Fuji

20 de novembro – 6 Horas do Bahrein