WEC 2021 com novas regras

O Mundial de Endurance tem novos regulamentos desportivos para 2021. A ideia passa por estimular o crescimento do campeonato, criar mais justiça desportiva e controlar os custos: são estes os alvos chave. O formato da qualificação será alterado, mais simples, com o tempo mais rápido de apenas um dos pilotos por carro a servir para formar a grelha, ao invés do tempo agregado de dois pilotos utilizado nos últimos anos. Haverá duas sessões distintas de 10 minutos, uma para as classes Hypercar e LMP2 e outra para LMGTE.

Não vai ser necessária qualquer alteração nas formações de pilotos LMP2 com pelo menos um condutor Prata ou Bronze em cada equipa. Haverá, contudo, uma nova e específica classificação na categoria LMP2 para as equipas que tenham pilotos de Bronze.

Com a época de 2021, chega também a nova categoria de Le Mans Hypercar.

Como parte dos esforços em curso para implementar medidas de redução de custos, os concorrentes nos Hypercar estarão limitados a 40 funcionários operacionais ou 43 para automóveis com sistemas híbridos (exceto para 24 Horas de Le Mans). O evento “24 Horas de Le Mans” terá a duração de 10 dias em vez das duas semanas habituais.