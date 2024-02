WEC, 1812km Catar: Porsche começa forte no treino de abertura | AutoSport

Nos 1812 km Catar, prova de abertura do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), a Porsche Penske Motorsport dominou a sessão de treinos livres, assegurando as duas primeiras posições durante a maior parte dos 90 minutos. Matt Campbell, no Porsche Penske 963 n.º 5, acabou por terminar com a marca mais rápido, com um tempo de 1:42.486s, seguindo-se o Porsche n.º 6 de Laurens Vanthoor no terceiro lugar (+0.107s), enquanto James Calado no Ferrari 499P nº51 ficou no segundo posto da tabela de tempos a apenas 0.046s.

A Porsche ocupou inicialmente as cinco primeiras posições, mas uma subida de James Calado no Ferrari AF Corse 499P n.º 51 elevou o Ferrari ao segundo lugar e Alex Lynn, no Cadillac V.Series R n.º 2, garantiu o quarto lugar com uma série de voltas rápidas no final da sessão.

A Proton Competition ficou em quinto lugar, com Harry Tincknell a registar um melhor tempo de 1:43.026s. A Hertz Team JOTA terminou em sexto e sétimo, com o 963 n.º 38 a liderar o carro n.º 12, conduzido por Calum Ilott e Jenson Button, respetivamente, enquanto Kamui Kobayashi melhorou a sua marca na fase final da sessão para oitavo no melhor dos Toyota GR010 Hybrid, o carro nº 7.

Na categoria LMGT3, a United Autosports McLaren continuou a sua impressionante forma, com o McLaren 720S n.º 95 conduzido por Nicolas Pino a liderar o pelotão de 18 carros. O tempo de 1:55.824s de Pino ficou pouco mais de 0,1s à frente do Ferrari 296 LMGT3 n.º 55 da AF Corse.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.