WEC: 1812 Milhas do Qatar adiadas, época arranca em Ímola
A ronda inaugural do WEC, as 1812 Milhas do Qatar, foi oficialmente adiada devido ao agravar da tensão e dos confrontos no Médio Oriente. A prova, inicialmente prevista para 26 a 28 de março no Circuito Internacional de Lusail, será reagendada para a segunda metade da temporada.
A decisão foi tomada após contactos permanentes entre a FIA WEC, a Qatar Motor & Motorcycle Federation e o Lusail International Circuit. As entidades envolvidas sublinharam que a segurança de pilotos, equipas, oficiais e adeptos constitui prioridade absoluta.
Com o adiamento da prova qatari, a temporada passará a arrancar em Itália, com as 6 Horas de Ímola, na região de Emilia-Romagna, agendadas para 17 a 19 de abril. A nova data das 1812 Milhas do Qatar será anunciada oportunamente, após a conclusão das diligências necessárias.
O presidente da Fédération Internationale de l’Automobile, Mohammed Ben Sulayem, afirmou:
“A segurança e o bem-estar da nossa comunidade serão sempre a principal prioridade da FIA. Agradeço à Qatar Motor & Motorcycle Federation, ao Lusail International Circuit, ao ACO e aos responsáveis do campeonato pela abordagem ponderada e colaborativa que conduziu a esta decisão.
Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração para reagendar a corrida mais tarde na temporada de 2026. A FIA continua a acompanhar a evolução da situação na região, e os nossos pensamentos permanecem com todos os afetados.”
Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente da federação qatari e do circuito de Lusail, declarou:
“Respeitamos e apoiamos a decisão da FIA WEC de adiar a prova. Agradecemos aos adeptos, equipas e parceiros pela compreensão e esperamos voltar a recebê-los em Lusail.”
Já Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l’Ouest, salientou:
“Os nossos pensamentos estão, antes de mais, com as vítimas deste terrível conflito. Em momentos como este, o desporto é claramente secundário, razão pela qual foi tomada rapidamente a decisão de que o evento não poderia realizar-se nas circunstâncias atuais.”
Por fim, Frédéric Lequien, diretor-executivo do campeonato, confirmou:
“Estamos a trabalhar para encontrar a melhor solução para reagendar o evento. Posso confirmar que a nova data será na segunda metade da temporada de 2026. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis.”
