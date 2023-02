WEC: 16 Hypercar nas 24 Horas de Le Mans | AutoSport

O Automobile Club de l’Ouest (ACO) confirmou hoje a lista de inscritos para a edição centenária das 24 Horas de Le Mans numa altura em que a nova temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) está prestes a arrancar em Sebring (17 de março). Este ano estarão 16 protótipos da classe rainha do WEC, Hypercar, na frente do pelotão composto por 62 carros.

A somar aos 16 Hypercar estarão em Le Mans 24 LMP2, 21 carros da classe LMGTE Am e um carro Garage 56 (nome dado aos projetos inovadores ou que não se encaixam no regulamento do ACO e que participam na prova com o beneplácito da organização) na classe ‘Innovative Car’. Há ainda dez equipas na lista de reserva. No classe principal do campeonato, este é o maior número de inscrições na corrida desde 2011 (17 LMP1) e conta com António Félix da Costa aos comandos do Porsche 963 da Hertz Team JOTA. Haverá ainda mais um português em Le Mans e uma equipa, a Algarve Pro Racing, apesar da lista de pilotos para a mítica prova ainda não estar completamente fechada.

Na classe Hypercar, sete fabricantes estarão de olho na vitória e no troféu de Le Mans: Ferrari, Porsche, Peugeot, Cadillac, Vanwall, Glickenhaus e Toyota. A marca japonesa terá como objectivo a sexta vitória consecutiva, mas terá concorrência de peso. A Porsche terá como objetivo a sua 20ª vitória à geral, enquanto a Ferrari regressa ao topo da lista de Le Mans após um hiato de 50 anos. O fabricante de automóveis de luxo italiano poderá contar com quase 75 anos de experiência na disciplina e terá todo o interesse em acrescentar uma décima vitória em Le Mans à sua lista de triunfos. Após um arranque promissor do outro lado do Atlântico, a Cadillac alinhará com três carros, na esperança de manter a sua dinâmica. A Peugeot, que fez a sua estreia na classe Hypercar no ano passado em Monza, procurará acrescentar uma quarta vitória em Le Mans ao seu recorde. A equipa privada Glickenhaus subiu ao pódio de Le Mans pela primeira vez em 2022 e beneficiará da experiência acumulada nos últimos dois anos. Finalmente, a Vanwall é uma estrutura recém-chegada a este nível em Le Mans e promete agitar as coisa, com Jacques Villeneuve ao volante do carro.

Entre os LMP2 estão inscritas 24 equipas, oito das quais terão uma mistura de pilotos profissionais e amadores, na categoria Pro-Am. Uma delas é a Algarve Pro Racing com George Kurtz, James Allen e Colin Braun ao volante do Oreca.

A grelha da classe LMGTE Am nas 24 Horas de Le Mans apresenta 21 carros de quatro prestigiosas marcas: oito Porsche 911 RSR-19, sete Ferrari 488 GTE-EVO, cinco Aston Martin Vantage AMR e um Chevrolet Corvette C8.R. As tripulações serão compostas por pilotos amadores que se associam a profissionais.

A Garage 56, reservada a um carro inovador que corre fora da classificação oficial, terá o Chevrolet Camaro LZ1 inscrito pela equipa Hendrick Motorsports, na sua primeira vez nas 24 Horas de Le Mans. Será conduzido por Jenson Button, Mike Rockenfeller e Jimmie Johnson, que dispensam qualquer apresentação.

LISTA DE INSCRITOS LE MANS 2023: