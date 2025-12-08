WEC: 14 construtores confirmados em 2026

O Mundial de Resistência de 2026 promete ser um dos mais equilibrados e mediaticamente relevantes da história recente, com 14 construtores internacionais confirmados e uma grelha Hypercar mais competitiva do que nunca. A entrada da Genesis, marca premium da Hyundai, junta-se a uma lista já repleta de marcas de topo que ambicionam suceder à Ferrari, campeã em título.

Tal como em 2025, Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche e Toyota regressam ao FIA WEC. A grande novidade é a chegada da Genesis, que reforça o estatuto global da disciplina e dará início ao seu programa Hypercar com dois protótipos.

Na categoria principal, as equipas de Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Peugeot e Toyota terão como alvo derrubar a Ferrari, que dominou a temporada passada com o 499P, conquistando todos os títulos e mantendo-se imbatível nas 24 Horas de Le Mans.

Também nas LMGT3 a competitividade será intensa. A Manthey, campeã em 2024 e 2025 com os Porsche 911 GT3 R, tentará o terceiro título consecutivo perante a crescente oposição de Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren e Mercedes-AMG — todas equipas que alcançaram pódios em 2025.

Com uma grelha que combina marcas de referência, tecnologia de ponta e um leque de pilotos que reúne campeões estabelecidos e talentos emergentes, a temporada de 2026 reforça o crescimento sustentado do campeonato. A prova inaugural será o Qatar 1812 km, a 28 de março, seguindo-se Imola, Spa-Francorchamps, Le Mans, Interlagos, COTA, Fuji e a final no Bahrein a 7 de novembro.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l’Ouest (ACO), afirmou: “A lista de inscritos do FIA WEC 2026 reúne novamente os fabricantes, pilotos e equipas mais competentes das corridas de resistência. A categoria Hypercar celebrou sete vencedores diferentes em oito corridas em 2025, e o mesmo se verificou nas LMGT3, com seis formações distintas a triunfar. Este nível excecional de competição confirma que todos atuam no mais alto padrão e estão famintos de sucesso. Estamos perante outra temporada extraordinária.”

Richard Mille, presidente da Comissão de Resistência da FIA, destacou: “A lista de inscritos de 2026 é o resultado do trabalho realizado nos últimos anos para elevar este magnífico campeonato ao nível em que opera hoje. A grelha do próximo ano encapsula a essência do que o endurance deve ser — grandes marcas globais, carros de tecnologia avançada e um plantel que mistura campeões experientes com jovens talentos e pilotos ambiciosos. É uma receita garantida para mais uma época cativante.”

Frédéric Lequien, CEO do FIA WEC, sublinhou: “A apresentação da lista de inscritos é um momento de enorme orgulho, sobretudo com novas entradas como os dois Hypercars da Genesis. Tivemos uma temporada extremamente emocionante, com recordes de público e de envolvimento digital. Com Ford e McLaren também previstas para reforçar a categoria Hypercar em 2027, esta popularidade continuará a crescer.”