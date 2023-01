WEC: 13 Hypercars na lista de inscritos para próxima época | AutoSport

Foi anunciada a lista de inscritos para a época 2023 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e que é composta por 38 carros divididos pelas 3 classes em competição. A classe rainha do WEC terá 13 concorrentes, com algumas surpresas de última hora, batendo o número de inscritos das últimas 10 épocas e que comprova a popularidade destes protótipos.

Na classe Hypercar, a maioria dos inscritos eram já conhecidos, mas as confirmações da aceitação do LMH não-híbrido construído pela ByKolles – competindo com a designação de Floyd Vanwall Racing Team – enquanto a carro da Isotta Fraschini, em parceria com a Vector Sport, foi rejeitado, poderão ser consideradas surpresas. Apesar de não ter sido concedida a inscrição para a época de 2023 do WEC do projeto dos italianos, estes consideram ser possível competir em algumas provas do campeonato ainda este ano.

Além do protótipo da Floyd Vanwall Racing Team, que não pôde competir em 2022 no WEC e foi desta forma inscrito para a nova época pela FIA e apresenta Tom Dillmann, Esteban Guerrieri e Jacques Villeneuve como pilotos da equipa, estarão em competição dois carros dos construtores de LMH Ferrari, Peugeot e Toyota, bem como os LMDh da Porsche e Cadillac, a que se junta ainda um carro não-híbrido da Glickenhaus Racing. Também para toda a época estão na lista os dois Porsche 963 privados da Hertz Team Jota e Proton Competition, que se vão juntar ao restante pelotão mais tarde, estando a entrega dos seus carros atrasada e programada para abril. Gianmaria Bruni é o único piloto confirmado para o carro da Proton e Yifei Ye está inscrito para o Jota #38, devendo-se juntar o piloto português António Félix da Costa.

Apesar de não constarem da lista, existirão as inscrições nesta classe de mais um Cadillac da Action Express Racing para o centenário das 24 Horas de Le Mans, podendo ainda ser confirmado mais uma máquina do fabricante norte-americano. Também a Glickenhaus Racing mostrou interesse em ter mais um protótipo seu na prova francesa.

Nos LMP2, serão 11 carros em discussão pelo título, apesar do fim da classe Pro-Am. Confirmado está Filipe Albuquerque aos comandos do Oreca #22 da United Autosports, continuando a ter como companheiro Phil Hanson. Juntam-se os carros da WRT, com Rui Andrade ao volante, Alpine – que “baixou” aos LMP2 enquanto aguardam pela chegada do carro para a classe rainha em 2024 – Prema, Vector, JOTA e Inter Europol Competition.

14 carros completam o pelotão do WEC para 2023 na classe LMGTE Am. A Porsche está em maioria, com 6 Porsche 911 RSR-19 em equipas clientes, enquanto a Ferrari coloca quatro 488 GTE Evo em pista divididos por diferentes estruturas. Estão ainda três Aston Martin Vantage AMR inscritos e apenas 1 Chevrolet Corvette C8.R, havendo ainda muitos nomes de pilotos por preencher nesta classe.

Para Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest: “O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA está prestes a embarcar numa das suas épocas mais emocionantes de sempre. Sete fabricantes estão na fila da grelha de 13 Hypercar. A temporada compreende as 24 Horas do Centenário de Le Mans, ansiosamente aguardadas pelos fãs dos desportos motorizados em todo o mundo. Vemo-nos em Sebring a 11 de março para o Prólogo desta fantástica temporada”.

Já Richard Mille, Presidente da Comissão de Endurance da FIA: “O número absoluto de inscrições em todo o pelotão sublinha o crescimento e o apelo do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA ano após ano. A classe Hypercar chegou ao ponto que prevíamos nos primeiros dias do desenvolvimento deste conceito, com 13 inscrições de sete marcas automóveis diferentes. A classe LMP2 continua a ser uma plataforma altamente competitiva, enquanto que a mudança para uma única classe GT é um passo na direção certa que lança as bases certas para o futuro das corridas GT na primeira série mundial de endurance. Estou convencido de que 2023 marcará o início de uma nova era dourada na história do WEC”.

Frédéric Lequien, CEO do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA reconheceu que: “É verdadeiramente fantástico ver o WEC e as corridas de ‘sportscars’ em geral de vento em popa. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar as calorosas boas-vindas aos nossos amigos da Cadillac, Ferrari, Porsche e Vanwall que se juntaram à nossa classe Hypercar este ano – é uma enorme honra ter tantos fabricantes mundiais de automóveis a comprometerem-se com o WEC e a depositarem a sua confiança no nosso campeonato. É também muito encorajador ver entradas fortes em LMP2, bem como um campo recorde LMGTE Am também – o WEC está a preparar-se para a sua melhor temporada até à data”.

O WEC tem início em março na pista de Sebring para as 1000 Milhas, passando de seguido por Portugal em abril no ano em que se comemora o centenário das 24 Horas de Le Mans, que terão lugar entre os dias 10 e 11 de junho. A competição termina no Bahrein em novembro, depois de disputar as corridas na Bélgica (Spa-Francorchamps), Japão (Fuji) e Itália (Monza).