WEC: 11ª temporada começa com o Prólogo este fim de semana | AutoSport

A 11ª temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) conta com nove construtores entre todo o pelotão, destacando-se o contínuo crescimento do campeonato do mundo e a introdução da classe Hypercar gerou um interesse enorme, tanto das marcas que se quiseram associar – algumas ainda o vão fazer em 2024 – como dos fãs. Cadillac, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Porsche, Toyota e Vanwall comprometerem-se com o WEC e iniciam este fim de semana o que esperamos venha a ser uma das melhores temporadas do mundial de endurance.

O sábado marcará a primeira vez que os Hypercar se encontram todos em pista, com uma sessão de testes de três horas marcada para a manhã em Sebring, palco da primeira corrida da época na próxima semana, início de tarde em Portugal continental. A partir das 13h45 os carros do pelotão do WEC têm luz verde para a sessão, seguido de uma segunda sessão às 18h30. No domingo haverá mais duas sessões de ensaio, com início marcado para 14h00 e 19h30.

A corrida da próxima semana, as 1000 Milhas de Sebring, terá início com o treino livre 1 e 2 na quarta-feira, 15 de março, enquanto o terceiro treino realiza-se na quinta-feira,16 de março antes da qualificação, que tem início a partir das 23h30. A corrida na sexta-feira começará às 17h00.

LISTA DE INSCRITOS PARA AS 1000 MILHAS DE SEBRING, AQUI.

Foto: João Filipe / DPPI